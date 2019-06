Chinesen bejubeln Guru Guru

Viel Beifall: Guru Guru beim Schlussapplaus in Shenzhen. © Osche

Die Begeisterung wirkt immer noch nach: „Wir waren total ,in’ – endlich einmal“, schwärmt Mani Neumeier vom Konzert seiner Rockband Guru Guru in China. „Das Publikum hat uns gefeiert wie Chuck Berry“, freut sich der in Heiligkreuzsteinach lebende 79-jährige Schlagzeuger im Gespräch mit dieser Zeitung. In der 12-Millionen-Stadt Shenzhen nahe Hongkong trat er mit seinen Kollegen Roland Schaeffer

...