Chorgesang auf höchstem Niveau

Beim 33. Hohenloher Kultursommer stehen am Samstag, 24. August, ein Konzert mit dem Kammerchor Stuttgart in der Bad Mergentheimer Schlosskirche und am Sonntag, 25. August, ein Konzert unter dem Motto „Maria sprach zu dem Engel“ in der Urbanskirche in Schwäbisch Hall auf dem Programm.

Die Vokalsolisten des Kammerchores Stuttgart sind am Samstag, 24. August, um 18 Uhr unter der Leitung von Frieder Bernius in der Schlosskirche von Bad Mergentheim zu Gast beim Hohenloher Kultursommer. Bernius hatte den Kammerchor Stuttgart 1968 gegründet. Viele Vokalsolisten sind ihm nach ihrem Ausscheiden als solistische Mitwirkende treu geblieben.

A-cappella-Programm

Beim Konzert liegt der Fokus auf den derzeitigen Vokalsolisten, die mit einem vom Frühbarock bis in die Moderne reichenden A-cappella-Programm zu hören sein werden, darunter etliche Chorbearbeitungen bekannter Werke durch Clytus Gottwald. Dazu gehört etwa „Soupir“ (Seufzer) von Maurice Ravel, ein Lied auf ein Gedicht von Stéphane Mallarmé.

Dazu zählen auch Chorbearbeitungen von „Im Treibhaus“ und „Träume“ aus Richard Wagners Wesendonck-Liedern, gleichzeitig Vorstudien zu „Tristan und Isolde“. Und schließlich sind auch Gottwalds Bearbeitungen der Orchesterlieder „Urlicht“ und „Um Mitternacht“ von Gustav Mahler zu hören.

Daneben gibt es originale, geistliche Chorwerke zu hören, zumeist mit Orgelbegleitung. Gregorio Allegris „Miserere mei Deus“ aus dem 51. Psalm wird ebenso gesungen wie drei Ausschnitte aus Orazio Benevolis „Missa in Diluvio Aquarum Multarum“, beides frühbarocke Komponisten.

Von Felix Mendelssohn werden drei Chorstücke zu hören sein: „Hora est“ und aus dem Oratorium „Elias“ das „Hebe deine Augen auf zu den Bergen“ sowie „Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir“. Ergänzt wird die geistliche Musik durch Olivier Messiaens „O sacrum convivium“ seinen „Cinq rechants“, ein Stück das die Vokalsolisten des Stuttgarter Kammerchores besonders fordern wird.

„Maria sprach zu dem Engel“, ist das Konzert überschrieben, das am Sonntag, 25. August, um 17 Uhr in der Urbanskirche in Schwäbisch Hall stattfindet. Ursprünglich war die heutige Urbanskirche Maria als „Heilige Jungfrau unter dem Berg“ geweiht. Da bietet sich natürlich für den Hohenloher Kultursommer an, für seine Besuchern ein Programm um die Figur Maria zu präsentieren. Das Festivalbesuchern inzwischen gut bekannte „Marais Consort“ wird sich dabei am Sonntag, 25. August, Vertonungen aus der Renaissance- und Barockzeit annehmen.

Geschichte Marias

Die schwedische Sopranistin Karin Gyllenhammar wird dabei zusammen mit dem Gambisten Hans-Georg Kramer und der Cembalistin Ingelore Schubert die Geschichte Marias von der Verkündigung durch den Engel bis zu ihrer Anbetung als Mutter Jesu musikalisch nacherzählen. Das beginnt mit dem Hymnus „Ave maris stella“ von Claudio Monteverdi und führt über die Magnificat-Vertonung von Philipp Friedrich Bödecker, Weihnachtsgesängen von Marc-Antoine Charpentier, John Bull, William Byrd und Tarquinio Merula über Henry Purcells „The Blessed Virgin’s Expostulation“ hin zur „Missa Virginis Mariae“ von Claudio Merulo, dem Dialog der zwei Marien „Quam amarum est Maria“ von Giovanni Legrenzi und Giovanni Paolo Capriolis „Ave regina coelorum“.

