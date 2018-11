Christliche Rocksongs kommen auf den Lehrplan

Es kommt Bewegung in die christliche Popmusik: Die Hochschule für Kirchenmusik der badischen Landeskirche in Heidelberg hat gemeinsam mit der Popakademie Baden-Württemberg das neue Popinstitut Kirchenmusik gegründet. Das Institut biete ab dem Wintersemester 2019/2020 einen viersemestrigen Masterstudiengang mit dem Abschluss „Master of Music – Popularkirchenmusik“ an, teilte die badische Landeskirche gestern mit.

„Wir freuen uns, dass wir für den neuen Masterstudiengang der Hochschule für Kirchenmusik unsere Popmusik-Kompetenz einbringen können“, begrüßt Udo Dahmen, künstlerischer Direktor und Geschäftsführer der Popakademie, die Kooperation auf Anfrage.

Die Ausbildung sei räumlich zweigeteilt: Ein Teil des Unterrichtes finde an der Popakademie in Mannheim statt, beispielsweise der Unterricht in den Hauptfächern Tasteninstrumente, Gitarre oder Gesang, im Bandcoaching sowie in der Musikproduktion. Andere Fächer wie Pop- und Gospelchorleitung, theologische Grundlagen oder die Gemeindebegleitung an Klavier und Orgel lägen hingegen im Verantwortungsbereich der Heidelberger Hochschule für Kirchenmusik. Außerdem würden Studierende im Rahmen ihres Studiums lernen, Gottesdienste zu gestalten, zu Lieder texten oder Konzerte sowie musikalische Projekte zu organisieren.

Professur in Planung

Die Voraussetzung? Ein Bachelor-Abschluss in Popular- Jazz-, Kirchen- oder Schulmusik. Zu den Bewerbungsunterlagen zählt allerdings auch eine Kirchenzugehörigkeitsbescheinigung. Bewerbungen für den Start des Studiengangs seien ab jetzt bis zum 31. Mai 2019 möglich. Dann erwarten die Bewerberinnen und Bewerber zwei Aufnahmeprüfungen – sowohl an der Popakademie als auch an der Heidelberger Hochschule für Kirchenmusik. Nach dem Abschluss der Ausbildung können sich die Studierenden deutschlandweit auf hauptberufliche Kirchenmusikstellen mit dem Schwerpunkt Popularmusik bewerben. Geplant sei, zum Start des ersten Studienjahrgangs eine eigene Pop-Professur an der Hochschule für Kirchenmusik zu besetzen.

„Ambitionierte und kreative Musikerinnen und Musiker dürfen sich auf ein hervorragendes fachliches Umfeld und vielfältige Möglichkeiten der Vernetzung freuen“, sagt Kirchenmusiker und Landespopkantor Christoph Georgii. Die badische Landeskirche sei gespannt, „wie die Absolventen die Szene der christlichen Popularmusik mitgestalten und das sich erweiternde Berufsbild Popkirchenmusiker mitprägen werden“.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018