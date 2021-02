Christuskantorin Krall tritt Amt an

Marion Krall (Bild) neue Kantorin an der Christuskirche Mannheim, spielt am 19. Februar, 18 Uhr im Abendgottesdienst Werke von Reger, Widor und Vierne. Am Sonntag folgt um 18 Uhr im Evensong der Christuskirche ihre offizielle Einführung. Es gelten jeweils die für Gottesdienste üblichen Corona-Regeln. Krall hat am 1. Februar die Nachfolge von Carmenio Ferrulli angetreten und in München Kirchenmusik sowie künstlerisches Orgelspiel studiert. jpk

