Chronik homosexueller Emanzipation

Es beginnt auf einer Party, Ende der 1940er Jahre: Stephen Monk, ein reicher Nichtstuer, erwischt seine Frau Jane in flagranti. Überstürzt fliegt er von Kalifornien an die Ostküste, zu Tante Sarah, lässt sich dort von einem Lastwagen anfahren und liegt mit gebrochenem Bein im Bett. Umsorgt von Sarah und Gerda Mannheim, einer aus Deutschland geflohenen Jüdin.

Er beginnt über sein Verhältnis zu seiner ersten Frau, der berühmten Schriftstellerin Elizabeth Rydal nachzudenken, die ein paar Jahre zuvor gestorben ist. Elizabeth war elegant, klug – und schwer krank. Er betet sie an, vom ersten Moment an, fühlt sich ihr unterlegen. Sie heiraten, reisen durch Europa, sie schreibt Romane, und er hat Affären mit Frauen, die ihm aber nichts bedeuten. Einmal auch mit einem Mann, Michael Drummond.

Es stellt sich fast nebenbei heraus, dass er vor der Nazizeit schon mehrfach homosexuelle Abenteuer hatte: „In Berlin reichte es nicht aus, nur Sex zu wollen; man musste sich spezialisieren: eine halbwüchsige Jungfrau, eine siebzigjährige Alte, ein Mädchen mit Peitsche und hohen Stiefeln, einen Transvestiten, einen Polizisten, einen Pagen oder einen Hund verlangen.“ Jetzt liest und ordnet Stefan Elizabeths Briefe, um sie zu einem Buch zusammenzustellen.

Leicht ironische Erzählweise

„Die Welt am Abend“, 1954 im Original erschienen und jetzt zum ersten Mal auf Deutsch, gehört zu Christopher Isherwoods Chronik der homosexuellen Emanzipation im 20. Jahrhundert und ihrer Unterdrückung. Isherwood hat von dieser bürgerlichen Welt schon in „Leb wohl Berlin“, der Vorlage für „Cabaret“, und „Der Einzelgänger“ – verfilmt als „A Single Man“ – erzählt. Auch in diesem Roman geht er subtil vor, erzählt in Andeutungen von Veränderungen in der Gesellschaft und in seinen Protagonisten.

Monk willigt in die Scheidung von Jane ein und schreibt: „Ich bin glücklich, und in gewisser Weise glaube ich, dass ich es niemals zuvor gewesen bin, in meinem ganzen Leben nicht. Es ist ganz anders als die Art und Weise, wie ich mit Elizabeth glücklich war. Ich kann nur sagen: Ich fühle mich frei.“

Isherwood erzählt diese auch sexuelle Selbstfindung im leicht ironischen, eleganten, klugen und sanften Ton. Die Botschaft: Finde deinen eigenen Weg, egal was andere sagen oder denken, egal, was die Gesellschaft vorschreibt. Manche Gelegenheiten kommen nie wieder.

