Claus Eisenmann, Sänger, Gründungsmitglied der Söhne Mannheims

„Obwohl das Publikum klein war, war das Konzert auf der Seebühne hervorragend“, erzählt Claus Eisenmann. Der Auftritt im Mannheimer Luisenpark war einer von nur zehn im Jahr 2020. Fünf Konzerte davon sang Eisenmann mit den Söhnen Mannheims, die er 1996 mitgegründet hat.

Der Pop-Sänger bekam bis jetzt keine staatlichen Hilfen. „Dass es mir einmal so gehen wird, hätte ich nicht erwartet.“ Seine Lage beschreibt er als „äußerst prekär“. 2018 hat er viel Geld in seinen Minigolfplatz in Viernheim investiert – jetzt in der Pandemie fehlt es vorne und hinten. „Wir leben von der Hand in den Mund“, so der Familienvater.

Eisenmann freut sich über Buchungen für die Zeit nach dem Lockdown, bietet aber auch an, Corona-konform Geburtstagsständchen am Fenster zu singen oder Streaming-Konzerte zu geben. Für seinen Viernheimer Minigolfplatz sind Gutscheine erhältlich. Gerne bittet der Künstler nicht um finanzielle Hilfen: „Aber am Ende zählt das nackte Überleben.“ julb (Bild: Eisenmann)

Mit der Benefizaktion „KulturGut – wir helfen den Kreativen“ wollen wir Künstlerinnen und Künstler mit Menschen zusammenbringen, die ihnen helfen wollen. Möchten Sie diesem Künstler helfen? Dann wenden Sie sich per Mail an kulturgut@mamo.de

Alle Infos zur Aktion: morgenweb.de/kulturgut

