Es sind die Extreme, die an diesem Abend in Frankfurt aufeinandertreffen. Denn einerseits reitet mit Nicki Minaj die derzeit erfolgreichste Rapperin weltweit auf einem Einhorn in die ausverkaufte Festhalle – auf der anderen Seite galoppiert die selbsternannte „Anaconda“ ihrer Branche nicht von ungefähr in knapp 90 Minuten durch drei Dutzend Stücke. Keine Frage: Der Fokus liegt auf den Schauwerten, die zweifellos opulent daherkommen. Wahlweise in ein futuristisches Lolita-Kostüm oder eine goldene Funkelrobe gekleidet, präsentiert sich die 36-Jährige als Herrscherin ihres eigenen Imperiums, in dem genau die Gesetze gelten, die sie bestimmt. Was in der hessischen Metropole nicht nur heißen soll, dass Tänzerinnen und Showboys dem Star aus Trinidad und Tobago ebenso zu Füßen liegen wie ein durchweg euphorisches Publikum.

Auch der Chorus von nahezu jedem Song kommt erkennbar vom Band. Was nicht einmal verwerflich wäre – wenn sich Onika Tanya Maraj, wie Minaj bürgerlich heißt, für den Spagat zwischen athletischem Tanz und kraftstrotzenden Punchlines (also Zeilen mit Durchschlagskraft) nicht auch noch feiern lassen würde. Denn so wird die Idee eines visuell imponierend choreographierten Abends zu Cleopatras Siegeszug, an dem selbst die Mängel frenetisch abgenickt werden.

Auch die Botschaft der starken Frau geht auf der Strecke verloren. Man wünscht sich an diesem Abend gleich mehrfach, dass sich Minaj auf ihre Wurzeln rückbesinnt. Denn von der femininen Vorkämpferin vergangener Tage ist nicht mehr viel übrig geblieben. mer

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019