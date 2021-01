Cloris Leachman gestorben

Die Komikerin Cloris Leachman (Bild), die mit einer ernsten Rolle einen Oscar holte, ist tot. Die Schauspielerin sei am Mittwoch im kalifornischen Encinitas eines natürlichen Todes gestorben, teilte ihre Sprecherin mit. Leachman wurde 94 Jahre alt.

Nach ihrem Kinodebüt 1955 in „Rattennest“ und TV-Auftritten in „Lassie“ und „Rauchende Colts“ spielte sie 1969 an der Seite von Paul Newman und Robert Redford in der Western-Komödie „Zwei Banditen“ mit. 1972 holte sie den Oscar als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle als gefrustete Ehefrau in Peter Bogdanovichs Drama „Die letzte Vorstellung“. Bis ins hohe Alter stand sie vor der Kamera. dpa

