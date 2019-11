Coldplay schlagen politische Töne an

Bedeutungsschwer hängt der Himmel am Anfang des neuen Coldplay-Albums „Everyday Life“ voller Geigen. Unvermeidlich, wie es scheint, denn das 16 Stücke umfassende Werk ist in zwei Hälften unterteilt, „Sunrise“ und „Sunset“ – Sonnenauf- und -untergang. Und da die vier englischen Musiker seit knapp zwei Dekaden die einträglichste Lautmalerei der Popmusik betreiben, geht die Sonne ihrer Deutung nach selbstverständlich streicherstark auf. Allerdings gar nicht so Dur-intensiv, wie man es von den Londoner Schönfärbern, die jedes vollbesetzte Stadion so gerne in ein blinkendes Mandala verwandeln, erwarten würde.

Unheil droht, die düster in Moll dröhnenden Kontrabässe verkünden das. Und was macht Coldplay-Sänger Chris Martin in so einem Fall? Er geht in die Kirche. „Because when I’m hurt, then I go to the church“ singt er brav und mit so viel Hall auf der Stimme, als ob es darum ginge, eine Lebensweisheit in die Lüfte zu pressen. Das ist freilich nichts Neues bei Coldplay, und es erklärt letztlich auch ihr supermegaerfolgreiches Bedienen scheinbarer Menschheitssehnsüchte.

Die Reaktion der Band auf die komplexe Moderne war immer das Evozieren kleiner, alltäglicher und heimeliger Bedürfnisse, die sodann zum Elefanten hochstilisiert wurden. Aus dessen Kehlkopf strömten jene „Oh-ho-ho“-Choräle, die Coldplays Beschallungsmittel erster Wahl für Fußballstadien wurden.

Musikalisch nuancenreich

Die Frage, ob „Everyday Life“ etwas taugt, ist angesichts dieser weltumspannend wirksamen Vertiefungen des Profanen eigentlich irrelevant. Viel wichtiger scheint die Frage zu sein, ob Coldplay ihre geliebten, riesigen Freiluftspielstätten mit „Everyday Life“ weiterhin füllen können. An diesem Punkt wird die Auseinandersetzung mit der Platte interessant. Laut der Band spiegelt „Everyday Life“ ihre Ansichten zur gesellschaftspolitischen Großwetterlage und zum Alltäglichen. Halleluja!

Aber die vier unspektakulären Typen geben darin überraschend gute Figuren ab. Gleich „Church“, der zweite Albumsong, unterstreicht, wie nuancenreich Coldplay ticken können. Da finden Chöre „I’m Not In Love“-Zuspitzungen wie weiland bei 10cc. Und dem vermutlich nächsten Premierminister Englands, der seinen Rassismus unverhohlen mit Vergleichen zwischen Burka tragenden Frauen und englischen Briefkästen herauskotzt, schlagen Coldplay detailstark gesungene arabische Skalen um die Ohren. „BrokEn“ setzt die christlichen Tugenden Glaube, Liebe, Hoffnung in den A-cappella-Kontext eines Gospelchors.

Die Watsche Richtung weißer Hassprediger ist darin kaum zu überhören. „Arabesque“, die Kollaboration mit dem belgischen Musiker Stromae ist im Grunde genommen Coldplay in Reinkultur. Hymnenhaft erhebt sich darin ein Refrain, der von herrlicher Geschwätzigkeit eines Blechbläser-Ensembles auf die Spitze getrieben wird.

Nur klimaneutral auf Tournee

„Guns“ ist der klassischste Protestsong des Albums. Zu schnell geschlagener Lagerfeuergitarre nimmt Chris Martin darin bitter-ironisch die Perspektive des neoliberalen Ideologen ein, der den Sozialstaat schröpft, um mehr Geld in Waffen investieren zu können. Spätestens wenn die Streicher vom Anfang der Platte im finalen Titelstück wiederauftauchen, steht fest: Das ist das beste Coldplay-Album seit „Viva La Vida Or Death And All His Friends“ (2008). Stadien werden sich mit dem Material zwar nur bedingt bespielen lassen. Zu diesem Zweck soll im nächsten Jahr gerüchteweise ein weiteres Album erscheinen, obwohl Martin erst wieder Konzerte geben will, wenn es möglich ist, klimaneutral auf Welttournee zu gehen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.11.2019