Comeback der Kultsendung «Die Montagsmaler»

Baden-Baden (dpa) - Die kultige Rateshow «Die Montagsmaler» kehrt 22 Jahre nach ihrer letzten Sendung wieder ins Fernsehen zurück - in einer Neuauflage des Südwestrundfunks (SWR) in Baden-Baden.

Wie die Zeitung «Bild am Sonntag» berichtete, präsentiert der 46 Jahre alte «Verstehen Sie Spaß?»-Moderator Guido Cantz die Sendung ab September. Gezeigt wird sie im SWR-Fernsehen - und nicht wie früher im Ersten. Unterhaltungschefin Barbara Breidenbach sagte der Zeitung: «Generationen von Fernsehzuschauern haben sich an diesem Klassiker erfreut, haben mitgefiebert und mitgeraten. Ich freue mich auf knifflige und spannende Ratespiele.»

Demnach sollen zunächst 40 Folgen fürs SWR-Fernsehen produziert werden. «Und wieder dreht sich alles um die Frage: Wer malt und rät am besten?», teilte der SWR mit. Bei der Neuauflage treten demnach vier Prominente gegen acht Kandidaten aus dem Südwesten - vier Erwachsene und vier Kinder - an. Die Kandidaten müssen in fünf Runden ihr zeichnerisches Talent unter Beweis stellen.