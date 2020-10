Comedian Hazel Brugger erst 2021 in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Der Termin von Comedian Hazel Brugger im Ludwigshafener Pfalzbau muss erneut verschoben werden. Wie der Veranstalter am Donnerstag mitteilte, werde die Kabarettistin aus der Schweiz erst am 16. Dezember 2021 um 20 Uhr in Ludwigshafen auftreten. Als Grund für die Verschiebung nennt der Veranstalter die „unklaren Aussichten mit dem Hintergrund der aktuellen Corona-Infektionswelle“. Bereits für den 18. Oktober 2020 gekaufte Karten behalten demnach ihre Gültigkeit.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.10.2020