Comedian im Pädagogen-Jackett

„Herr Schröder“ heißt eigentlich Johannes Schröder und vereinigt die Berufe eines (nach zwölf Dienstjahren mittlerweile allerdings beurlaubten)Deutschlehrers und (seit circa drei Jahren) Kabarettisten in einer Person und ehrlich gesagt genau so sieht der noch ausgesprochen jugendlich wirkende Mittvierziger auch aus: Als eine merkwürdige Melange aus klassischem Philologen/Pädagogen und sich betont locker gebendem, aufgekratztem Witzbold und Unterhaltungsfuzzi. Für das erstere stehen die seriöse Brille und das cognacfarbene Cordjackett, fürs zweite die fesche Föhnfrisur, die etwas an den jungen Harald Schmidt erinnert, aufgekrempelte Ärmel und ein rastloser Bewegungsdrang – hier auf der Bühne des seit langem ausverkauften Engelsaals – eine Art von permanenter fiebriger Aufgeräumtheit, etwas aufgesetzter Lustigkeit und dazu ein unstillbarer, nahezu zwanghafter Redefluss, der fast schon ängstlich darum bemüht ist, bloß keinen Moment der Langeweile im Klassenzimmer/Engelsaal aufkommen zu lassen . . .

Damit sind wir freilich auch schon wieder beim ersten das heißt beim langjährigen Pädagogen „Herrn Schröder“ – eine genaue Trennungslinie ist da nur schwer zu ziehen – angelangt, der sich vor seinen diversen Deutschklassen wohl schon immer auch ein wenig als Comedian (als Leiter einer Theater-AG) produziert hat, sich in seiner Doppelrolle aber nicht recht wohl fühlte, aus der Nebentätigkeit folglich einen Hauptberuf gemacht und damit immerhin schon sieben regionale Kleinkunstpreise eingeheimst hat.

Klassendompteur

In der Tat: Bei seinem ersten und bisher einzigen Programm „World of Lehrkraft“ („ein Trauma geht in Erfüllung“) kam man sich im voll besetzten Engelsaal mit einem überwiegend den mittleren Jahrgängen angehörendem Publikum schnell vor wie in einer Klasse der oberen Mittelstufe, wozu Herrn Schröders („guten Morgen liebe 10 a!“) virtuos gekonnte und authentische Spielchen mit seinen „Schüler(-innen) („Guten Morgen liebe 10 a!“) in erster Linie verantwortlich waren.