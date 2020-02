Comedy-Star Felix Lobrecht fragt in "Ludwigsfabrik": "Was coronat ihr eigentlich hier so rum?"

Ludwigshafen.Die Karrierekurve von Felix Lobrecht verläuft immer steiler. Das sieht man auch in Ludwigshafen. Vor drei Monaten hat der Berliner Comedy-Star noch die eigenwillige Architektur im - natürlich ausverkauften - kleinen Saal des Pfalzbaus verspottet, jetzt ist die Friedrich-Ebert-Halle dran: ""Wat is denn det fürn Raum hier? Das muss thematisiert werden", ätzt er trocken und präzisiert: "Der Raum sieht ein wenig so aus, als ob an sechs von sieben Tagen die BASF hier Chemie-Reste lagern würde. Oder?" Und die Decke sehe aus wie "die Sohle von so 'nem Laufschuh. Oder ein Eiswürfelbehälter." Bis auf solche improvisierten Einlagen zu Beginn der beiden kurzen, aber weitgehend knackigen Programmteile sind die Gag-Bausteine der beiden Auftritte mit dem deutschlandweit ausverkauften Erfolgsprogramm "Hype" fast wortgleich. Nur lachen in der Ebert-Halle jetzt mehr als dreimal so viele Zuschauer über Lobrechts gern politisch unkorrekte Gags. Die Mimik des Ex-Poetry-Slammers wird auf zwei Leinwände projiziert, damit auch die Fans in den obersten Reihen in den Genuss der Feinheiten des Ausdrucks in seinem Grübchengesicht kommen.



Lobrechts Humor ist eher frontal - und berlinert am liebsten den Einheimischen mitten ins Gesicht. Die am lautesten über sich selbst (oder einander) lachen. Als Lobrecht "So sind se, die Ludwigshafen-Vibes" spöttelt, ruft einer "Mannheim!" Die Replik könnte auch von einem Berliner Busfahrer kommen: "Schnauze, ihr Quadratficker!" Tosender Applaus. "Treffen wir uns Q3, Ecke D4?", legt er mit etwas wenig Ortskenntnis nach - "Spielen wir Schiffeversenken? Was ist mit dir? Wo soll ich denn jetzt hinkommen, Alter?" Im November hatte Lobrecht am heftigsten mit seiner aufrichtigen Empörung über die Verkehrssituation in der Chemiestadt gepunktet: "Andere Städte, ach was, die ganze Welt hat da ein Konzept: Richtung. Wenn du dich hier um ein Grad verfährst – Frankreich!“ Dieses Mal wirkt das ans angestrickte Lokalkolorit etwas bemühter: "Was kann ich über Ludwigshafen mitnehmen? Ich hab hier weit und breit keinen Hafen gesehen. Ich hab' hier nüscht gesehen als Eselsbrücke. Eigentlich müsste es Ludwigsfabrik heißen." Aber okay. Die Antworten, auf seine Frage, was die Stadt auszeichne, begeistern ihn auch nicht so: Apache ("das nervt mich eher"), "Hässlichste Stadt Deutschlands" ("Ist das ein offizieller Titel? Was - Jaa???") und Mannheim (hatten wir schon). Lobrechts Fazit aus den spärlichen Informationen: "Das ist die hässlichste Stadt und hier gibt es nichts Schönes. Ihr seit wahrscheinlich nur hergekommen, um Euch mit Corona zu infizieren. Nur um irgendwie Action zu haben."

Apropos: Wie schon beim AnnenMayKantereit-Konzert am Vorabend in der ausverkauften SAP Arena, hat die Angst vor dem Virus niemanden abgeschreckt - die Reihen sind so voll besetzt wie es zu Zeiten der normalen Grippe selten zu sehen ist, wenn schon mal kurzfristig Besucher im Bett bleiben. Natürlich schreckt Lobrecht vor Virus-Witzen nicht zurück, zumal er deshalb nach dem Auftritt zurzeit nicht für Selfies und Autogramme das Bad in der Menge suchen soll: "Ich bin ja wie so ne fahrende Petrischale und nehme euren Scheiß mit, überall nach Deutschland - Hallo, Trier!"

Was er besonders gut macht - den derben Humor mit kurzen, relativ ernsten Aussagen zu relativieren -, praktiziert Lobrecht auch bei diesem virulenten Thema: "Ich weiß nicht, ob ich Angst vor Corona habe oder es albern finde" - aber sofort lockert er die Stimmung wieder und schreit eine Besucherin an: "Aber Du!? - guckt genau hin - Du bist ne Frau. Der Husten klang, als ob er 140 Kilo drückt. Du hast wohl zu viel BASF-Gase eingeatmet."



"Ihr dürft übrigens über alles lachen, was ich sage. Es sind alles nur Witze, es macht euch nicht zu schlechten Menschen, wenn ihr darüber lacht. Ich weiß, dass wir in so komischen Zeiten leben - voll von politcal correctness." In denen sich angeblich immer jemand diskriminiert fühle. "Das hat in vielen Kontexten auch seine Berechtigung. Aber es sind alles nur Witze!", betont der 31-Jährige ganz langsam in Erziehungswissenschaftsstudierendenmanier - und legt in seinem typischen Stil nach: "Damit ihr euch irgendwie wohler dabei fühlt: Ich habe jeden einzelnen mit der deutschen Witzepolizei abgesprochen." Enormer Lacher. Die bestehe aus Xavier Naidoo und Rapper Kollegah und hätte keinerlei Bedenken geäußert: "Ihr dürft über alles lachen." Pause - "In diesem Sinne: Juden..." Der noch lautere Lacher folgt, als Lobrecht die leichte Anspannung mit "nur Spaß" auflöst. Diese Einordnung ist nicht unwichtig, denn seine Pointen über Behindertenparkplätze, Ausländer und der gelegentlich eingesetzte frauenfeindliche Jargon des verhinderten Straßenrappers dürften nicht überall so viel Beifall finden wie in der Live-Situation. Die meistert er auch in der sehr viel größeren Halle unaufgeregt und souverän. Die Art, ähnlich wie Dieter Nuhr mit verschachtelten, nachgelegten Pointen zu arbeiten, wirkt natürlich nicht mehr ganz so explosiv wie im kleineren Saal. Wenn die Karrierekurve noch steiler verläuft, wird Lobrecht auf die eine oder andere sperrige Nummer, die hauptsächlich vom Grimassieren, Berliner Rumkollern oder kleinen Gesten lebt, einmotten müssen.

Die Standing Ovations bekommt er aber zu Recht. Aber das war schon zu Showbeginn, nach starken 15 Minuten von Kawus Kalantar im Vorprogramm klar , wenn Lobrecht den Applaus mit ironischer Selbstgefälligkeit einordnet: "Vollkommen zu Recht, wenn es einer verdient hat, dann ich."