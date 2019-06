Cora Malik leitet ab 2020 den Heidelberger Karlstorbahnhof

Der Vorstand des Vereins Kulturhaus Karlstorbahnhof hat eine neue Geschäftsführerin für den renommierten Heidelberger Club benannt: Cora Malik übernimmt ab 1. März 2020 die Leitung des soziokulturellen Zentrums, das bisher am Rand der Alstadt liegt. den Weg in den Süden zu gehen.Das teilte der Karlstorbahnhof mit. Die gebürtige Heidelbergerin, Jahrgang 1980, ist seit 20 Jahren im Kulturbereich und der kulturpolitischen Kommunikation tätig - in so unterschiedlichen Funktionen wie Geschäftsstellen-, Projekt- und Abteilungsleiterin bei unterschiedlichen Kultureinrichtungen.

Nach einer Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau und einem Studium im Bereich Kulturmanagementarbeitete sie unter anderem beim „Meier“-Verlag Delta Medien, wo sie als Marketing- und Eventleitung arbeitete. Ab 2014 führte Malik die Geschäftsstelle des Festivals Enjoy Jazz, aktuell leitet sie die Abteilung Fundraising des Mannheimer Nationaltheaters.

Nach einer „Vielzahl von Bewerbungsgesprächen“ hätten sich laut Mitteilung der fünfköpfige Vereinsvorstand und die beiden Vertreter*innen des Beirats einstimmig für Cora Malik als Nachfolgerin von Ingrid Wolschin entschieden. Die Bewerbungsfrist war bis 15. Januar terminiert, die Geschäftsführungposition ursprünglich zum 1. Dezember ausgeschrieben.

Heinrich Santen, 1. Vorsitzender des Kulturhaus Karlstorbahnhof e.V., lobte Maliks Qualifikation: „Ihre Erfahrungen, die sie in verschiedenen Bereichen des Kulturmanagements sammeln konnte, ihre Kenntnis der Kulturlandschaft der Metropolregion Rhein-Neckar und ihr ausgeprägter Wille zur gemeinsamen Gestaltung hat uns überzeugt. Wir freuen uns darauf, mit ihr den Weg in den Süden zu gehen.“

Damit zielt er auf die Herkulesaufgabe, die Maliks Arbeit zunächst dominieren wird: Den Umzug des 1995 gegründeten Kulturzentrums in die Heidelberger Südstadt. Aber das ficht die Kulturmanagerin nicht an: „Ich freue mich, dieses großartige Haus im nächsten Jahr in die Campbell Barracks führen zu dürfen und über das Vertrauen, das mir der Vorstand des Karlstorbahnhofs damit entgegen bringt.“

Die scheidende Geschäftsführerin Ingrid Wolschin zeigte sich „froh, dass der Vorstand sich für Frau Malik entschieden hat. Sie ist in der Region bekannt als kompetente Kulturmanagerin, die bestens vernetzt und überall anerkannt.“ Sie sei sich sicher, „dass sie gemeinsam mit dem Team die Geschichte des Karlstorbahnhofs am neuen Standort sehr erfolgreich weiterschreiben wird“.

Seit Ingrid Wolschin 1998 die Leitung des Karlstorbahnhofs übernommen hat, entwickelte sich das Haus zu einem Live-Club mit bundesweiter, phasenweise sogar internationaler Ausstrahlung.

