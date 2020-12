Corona-Dialoge

Warum befinden wir uns im nun sogar verschärften Corona-Lockdown? Drei Zitate aus eigenem Erleben mögen genügen, um Gründe dafür aufzuzeigen. „Hast du Angst vor Corona? Wenn ja, setze ich für dich eine Maske auf !“ (Frage einer Bedienung, die noch im September ohne Mund-Nasenschutz in einem Lokal die Gäste bewirtete). „Ich beiß doch nicht!“ (Erstaunter Ausruf eines Nachbarn, weil der Autor dieser Zeilen beim Spazierengehen auf Abstand achtete, da sich die Begegnung in einer Engstelle ereignete und keiner eine Maske trug). „Hey, Alter, hast du ein Problem?“ (Bedrohlich wirkende Äußerung eines jungen weißen Mannes auf den Hinweis, er möge seine Maske doch gefälligst auch über seine Nase ziehen).

Und dann gab es da noch einen Supermarkt, in dem zwar alle Anwesenden ihre Gesichtsbedeckung trugen. Leider waren die Kassen aber derart unglücklich positioniert, dass sich die Zahlungswilligen und die Neuankömmlinge in einer Distanz von weniger als einem Meter in die Quere kamen. Um wie viel sicherer war da das Szenario bei einem Enjoy-Jazz-Konzert im Oktober. Beim käuflichen Erwerb einer CD bewegten sich unversehens zwei Musikfans, damals schon Maske tragend, aus verschiedenen Richtungen auf etwa 1,50 Meter Abstand aufeinander zu, da unterband ein Sicherheitsmann die zufällige Annäherung mit einem harschen „Abstand halten!“ So viel zum derzeitigen Kultur-Lockdown. Georg Spindler

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.12.2020