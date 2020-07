Corona-Reisen

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

ich habe vergangene Woche den Text eines spanischen Kolumnisten der El Pais gelesen, der überraschenderweise beklagte, wie sehr ihm die Touristen fehlten. Viele Spanier hätten die vergangenen Jahre über den Ausverkauf ihrer Städte und Strände geschimpft. Der Tourist wäre zum Feind geworden, doch jetzt, ohne die Vielfalt in den Straßen, sei das Leben in den spanischen Städten nicht mehr das, was es war.

Kaum eine Branche hat Corona so schwer getroffen wie die Tourismusbranche. Hotels, Reisebüros, kleine Familienbetriebe, Kreuzfahrten. In Anbetracht der Klimakrise wissen jedoch viele: Das Reisen wie es vorher war, ist der Erde nicht zumutbar: Billigflüge für jeden, Kreuzfahren als Statussymbol, Fernreisen für den Instagram- und WhatsApp-Status, um vor atemberaubenden Kulissen oder Inifity-Pools zu posieren. Für viele ist das Reisen zum Statussymbol geworden, ähnlich wie in meiner Kindheit der Mercedes-Stern vor den Reihenhäusern.

Mir geht es wie dem spanischen Kolumnisten: So sehr man auch die Auswüchse des Tourismus kritisiert, man sollte darüber nachdenken, wie wir international bleiben können, welche Art des Reisens sich in die Zukunft retten lässt. Wie können Städte ihre Identität bewahren und trotzdem Touristen aufnehmen? Jeder, der in Rom war, weiß, dass Massentourismus noch den geschichtsreichsten Städten die Seele durch Ramsch- und Blumenverkäufer ersetzen kann. Auch die Reisebusse, die ich in Heidelberg in meiner Studienzeit kennenlernte: Eine Busladung Touristen wird am Neckmünzplatz ausgeladen, diese geht den Tag über als Tross mit Kameras durch die Straßen und versperrt Plätze, doch was wissen sie von uns und wir von ihnen? Schon tuckern sie wieder davon.

Ich denke an die Romane von Henry James, an die Rolle, die das Reisen einst für die Selbstwerdung spielte. Die Heldinnen und Helden der Romane mussten alle einmal nach Europa, um sich zu erfahren, die Kultur kennenzulernen. Das ist es, was ich mir für den Neustart des Reisens wünsche: Weniger reisen, nur, um durch Kulissen zu gehen oder sich an der Küste von Barcelona zu betrinken statt im Irish Pub. Stattdessen: Arten des Reisens entwickeln, die eine wirkliche Begegnung mit einem Ort, seinen Menschen und sich selbst ermöglichen. Natürlich heißt das auch Verzicht, aber nicht nur. Bleiben Sie gesund!

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 05.07.2020