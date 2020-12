Corona-Stipendien für Studierende

Konzertabsagen in der Corona-Krise treffen „fertige“ Musikerinnen und Musiker, aber auch solche, die noch im Studium stecken. Für Studierende in finanzieller Schieflage hat die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst neue Fördermittel eingeworben. Insgesamt stehen nun rund 100 000 Euro zur Verfügung, wie die Hochschule mitteilte. Das Volumen setzt sich aus Geldern der eigenen Stiftung (knapp 65 000 Euro) und aus einer Förderung der Ernst von Siemens Musikstiftung (knapp 36 000 Euro) zusammen. Die Summe könne die Verluste der Studierenden nur abmildern, nicht auffangen, heißt es. Die Musikhochschule bittet daher weiterhin um zusätzliche Spenden an den Freundeskreis der Hochschule. apt

Info: Nähere Info unter: muho-mannheim.de

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.12.2020