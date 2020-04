Coronasperreverhindert Naidoo

Keine Großveranstaltungen bis zum 31. August – ein Ende der Beschränkungen im Gefolge des Coronavirus wird es hier nicht geben. Unter die neue Vorschrift fällt nun auch der umstrittene Auftritt von Xavier Naidoo auf der Ladenburger Festwiese, der am 15. August hätte stattfinden sollen. Es ist ein vorläufiges Ende der Debatte – zumindest bis zum Sommer 2021, in dem das Festival nachgeholt werden soll. Jedenfalls hofft der Konzertveranstalter Dennis Gissel, in dessen Agentur Demi Promotion schon zu Beginn der Corona-bedingten Einschränkungen über einen „Plan B“ nachgedacht wurde.

Dem Streit um den Sänger tut das indes keinen Abbruch. „Naidoo ist mittlerweile ein absoluter Spinner mit politischen Ansichten, die für einen vernünftigen Menschen völlig inakzeptabel sind“, schreibt FDP-Ortsvorsitzender Wolfgang Luppe in einer Stellungnahme seiner Partei, nachdem der „Sohn Mannheims“ wegen verschwörungstheoretischer Äußerungen in die Kritik geraten war. Zuletzt meldete dieser sich in einer Videobotschaft und bezeichnete es als „faschistoid“, wenn er nicht auftreten dürfe. Die SPD der Römerstadt kündigte daraufhin ihren Widerstand gegen den Gig an. Und nun die FDP: Was sich eingangs liest wie eine inhaltliche Schützenhilfe, ist aber nicht wirklich ein Bekenntnis zur Linie der Genossen.

Denn die Liberalen betonen: „Wir werden uns nicht an Aktionen beteiligen, die die Veranstaltung stören oder einen Vertragsbruch mit dem Konzertveranstalter verlangen.“ Sie berufen sich dabei auf den Grundgesetz-Artikel fünf, der selbst „verqueren Spinnern den Schutz der Meinungsfreiheit“ garantiere. Gissel kontert, dass er persönlich wenig anfangen könne mit Naidoos Stellungnahmen, „aber ich habe keinen Einfluss auf seine freie Meinungsäußerung.“ Er wolle das trennen von der künstlerischen Seite des Auftritts – dem nach wie vor ein Künstlervertrag zugrundeliege. Nun setzt er auf die „Nach-Corona-Zeit.“ Angesichts wegbrechender Veranstaltungen und Einnahmen sieht er die „Causa Naidoo“ philosophisch: „Wie ein Mosaiksteinchen auf der Baustelle.“ stk

