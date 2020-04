Coronavirus macht Festival-Sommer den Garaus

Es war zu befürchten, nun herrscht Gewissheit: Der Festival-Sommer ist beendet, noch bevor er begonnen hat. Die Corona-Pandemie macht sowohl Veranstaltern als auch Fans einen Strich durch die Rechnung. Die Corona-Regelung, die alle Großveranstaltungen bis Ende August verbietet, bedeutet das Aus für die beliebten Konzerte unter freiem Himmel.

Taubertal-Festival

Betroffen ist auch die größte Veranstaltung dieser Art in der Region: Das Taubertal Festival zu Füßen Rothenburgs. Eigentlich sollte vom 7. bis 9. August der 25. Geburtstag gebührend gefeiert werden. Doch daraus wird nichts. Die Veranstalter sagten schweren Herzens das Kultfestival für dieses Jahr ab: „Was sich mit unserer letzten Mitteilung ja schon angekündigt hat, ist mit dem heutigen Tag Gewissheit. Das 25. Taubertal-Festival kann aufgrund der Situation um Covid-19 nicht, wie geplant, im August 2020 stattfinden. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir setzen alle Hebel in Bewegung, um einen kleinen Lichtblick in diesen herausfordernden Zeiten bieten zu können.“

Die Veranstalter verhandeln derzeit mit allen gebuchten Bands und arbeiten daran, die Jubiläumsausgabe weitgehend unverändert im August 2021 steigen lassen. Schon gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Auch geht der Vorverkauf ungebremst weiter. Im Moment gibt es noch Karten in der „2020-Edition”, auch jede ab jetzt gekaufte Karte bleibt gültig; ganz gleich, ob es die günstigeren Frühbucherkarten oder regulären Tickets für 2020 sind oder die zu einem späteren Zeitpunkt neu bepreisten Tickets für 2021.

„Wir verstehen, wenn jemand die Karte zurückgeben möchte“, machen die Veranstalter deutlich. Dazu wird es eine gesonderte E-Mail an alle Ticketkäufer direkt geben. Allerdings brauche dies noch etwas Zeit, da die Systeme erst entsprechend angepasst werden müssen.

Africa-Festival

„Wir müssen erstmals seit 31 Jahren das Internationale Africa-Festival um ein Jahr auf den 3. bis 6. Juni 2021 verschieben. Alle bisher gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit“, teilt Veranstalter Afro Project mit, „Wir haben bereits sehr viel Zeit und Energie aufgewendet – alle Musikgruppen sind unter Vertrag, sehr viele Karten wurden verkauft, und alle Essens- und Basarstände sind schon lange gebucht.“

So traurig die aktuelle Situation auch ist, seien die Mitarbeiter des Teams doch erfreut darüber, welche Unterstützung sie von Besuchern und Partnern erfahren. „Besonders beeindruckt waren wir, dass sich bereits jetzt zahlreiche treue Festivalbesucher bei uns gemeldet haben und bei einem Ausfall auf eine Rückerstattung des Ticketpreises verzichten wollen. In dieser ungewissen Situation, in der wir nicht wissen, wie groß das Ausmaß auch für die Zukunft des Festivals sein wird, hilft uns das ungemein.“

Wenn Festivalbesucher bereits eine Karte für das 32. Africa-Festival erworben haben und nicht zum Festival 2021 kommen können, würde es sehr helfen, wenn sie auch auf eine Rückerstattung verzichten würden. Besucher erhalten dafür eine Spendenbescheinigung. Die gekauften Karten sollten mit dem Vermerk „Spende“ an das Büro geschickt werden. Auch über die gemeinnützige Stiftung Africa Festival Würzburg (https://www.africafestival.org/stiftung/) können Besucher ihre Unterstützung zukommen lassen.

Für die Festivalbesucher, die ihre Karten erstattet bekommen möchten, gibt es das Formular auf der Homepage unter dem Link: https://rueckerstattung.africafestival.org/, das ausgefüllt und bis spätestens 15. Juni 2020 zusammen mit der Originalkarte dem Veranstalter zugeschickt werden muss. Karten, die an anderen Vorverkaufsstellen gekauft wurden, können dort zurückgegeben werden.

„Umsonst & Draussen“-Festival

Das 33. „Umsonst & Draussen“ Festival in Würzburg auf den Mainwiesen wurde ebenfalls abgesagt. „Selbstverständlich stimmt uns diese Absage genauso wie die bislang noch nie dagewesene Gesamtsituation sehr traurig, auch wenn wir die Entscheidung der Politik zum Schutz der Bevölkerung uneingeschränkt unterstützen. Unser ehrenamtliches Team hat gemeinsam mit unzähligen Beteiligten und regionalen Partnern lange auf unser Traditionsfestival hingearbeitet und ist nun genauso enttäuscht wie unsere Gäste“, sagt U&D-Geschäftsführer Ralf Duggen.

Ein Ausfall des Festivals ist für den gemeinnützigen Verein finanziell extrem schwer zu verkraften. Daher hoffen die Vereinsmitglieder auf Verständnis und die Unterstützung ihrer Partner und Sponsoren.

Das jährliche Festival ermögliche nicht nur die Finanzierung der direkten Kosten von Kinderprogramm, Musikern, Technik und Infrastruktur, sondern auch die Deckung dauerhafter Verpflichtungen. Darunter fallen zum Beispiel Lagermieten, mittelfristige Anschaffungen, Gehälter und weitere laufende Kosten.

Rock am Ring und Rock im Park

Die Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park Anfang Juni finden 2020 ebenfalls nicht statt. Das teilte die Agentur Live Nation am Donnerstag in Frankfurt mit. Zuvor war das Heavy-Metal-Festival in Wacken abgesagt worden. Auch FKP Scorpio verkündete eine Absagenflut, die unter anderem die Festivals Hurricane, Southside, Elbjazz, Deichbrand und Highfield betrifft.

Besonders bitter ist das vorläufige Aus von Großveranstaltungen für das Odenwälder Kultfestival „Sound Of The Forest“, das ab 30. Juli seine elfte Auflage feiern wollte. Im trockenen Sommer 2018 war das dreitägige Event am Marbachstausee von der Gemeinde Oberzent schon einmal abgesagt worden – wegen Waldbrandgefahr. Doch die Festivalmacher um Popakademiker Fritz Krings geben sich auf Nachfrage kämpferisch: „Wir haben den Feuerkampf überstanden, wir werden auch den Corona-Kampf überleben.

Der Tenor der Stellungnahmen der Veranstalter ähnelt sich, sie sind in erster Linie von Verständnis für die Absagen und Enttäuschung gleichermaßen geprägt.

Live Nation schreibt etwa mit Blick auf die ausgefallenen Jubiläen der Marek-Lieberberg-Festivals: „Für die Veranstalter und ihre Teams, die Künstler und 175 000 Fans, die am ersten Juni-Wochenende 35 Jahre Rock am Ring und 25 Jahre Rock im Park feiern wollten, ist diese alternativlose Entscheidung natürlich enttäuschend. Dennoch haben die Produzenten uneingeschränktes Verständnis für diese unausweichliche Maßnahme im Interesse der Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten.“

Gemeinsam mit der gesamten Live-Musikbranche richteten sich nunmehr alle Hoffnungen auf die Zeit nach dem Ende des Ausnahmezustandes. Die Neuansetzung der Jubiläumsfestivals sei jetzt für das zweite Juni-Wochenende (11. bis 13.) 2021 terminiert. Wie alle Veranstalter bittet Live Nation Kartenbesitzer um Geduld, was Details über die weitere Abwicklung angeht.

Würth Open Air und weitere

„Die Corona-Pandemie lässt uns keine Wahl: Leider müssen wir das Würth Open Air am 26. Juni 2020 aufgrund der aktuellen Umstände absagen“, heißt es vom Veranstalter. Bereits erworbene Tickets werden zurückerstattet. Alle Informationen zur Rückabwicklung gibt es unter www.kultur.wuerth.com. Bei Fragen steht auch das Team von Kultur bei Würth per E-Mail unter kultur@wuerth.com oder unter Telefon 07940/156200 zur Verfügung.

Sting erst 2021 in Würzburg

Nach dem Verbot von Großveranstaltungen bis Ende August hat Sting seine ausverkaufte „My Songs“-Tour in den Sommer 2021 verschoben. Dies gilt auch für seinen Auftritt am 11. Juli auf dem Würzburger Residenzplatz. Der soll jetzt am Samstag, 10. Juli 2021 stattfinden. Bereits im Vorverkauf erworbene Tickets für diese Sting-Shows behalten ihre Gültigkeit für die neuen Termine.

Residenznächte verschoben

Die Bayerische Schlösserverwaltung hat die ursprünglich am 22. und 23. Mai 2020 vorgesehenen Residenznächte in Würzburg auf den 14. und 15. Mai 2021 verschoben. Die Residenznächte im nächsten Jahr sollen voraussichtlich zum größten Teil mit dem für dieses Jahr geplanten Programm stattfinden. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit, können aber auch zurückgegeben werden. Das Rückerstattungsformular findet man unter www.residenz-wuerzburg.de oder die Ticketbesitzer senden eine E-Mail an Residenznacht-Wuerzburg@bsv.bayern.de

