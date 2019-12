Craig voller Vorfreude

Daniel Craig 2015 bei der Premiere des Bond-Films „Spectre“ in London. © dpa

Vor seinem vermutlich letzten Einsatz als Geheimagent in „Keine Zeit zu sterben“ (Kinostart April 2020) schwärmte James-Bond-Darsteller Daniel Craig in den höchsten Tönen von seinem Job. „Die größte Überraschung war, wie viel Spaß es mir immer noch macht und welchen Kick es mir gibt“, sagte Craig in einer US-Fernsehshow. Dass der 51-Jährige noch einen sechsten Bond-Film dreht, ist trotzdem unwahrscheinlich. Einige Medien spekulierten sogar, James Bond könne ausgerechnet in seinem Jubiläumsfilm, dem 25., das Zeitliche segnen.

Gute Zahlen trotz Nörgler

Das wäre ein spektakulärer Abschluss der Ära Craig – allerdings auch ein Widerspruch zum Filmtitel „Keine Zeit zu sterben“, der wie eine subtile Botschaft an Kritiker und Nörgler wirkt. Immer wieder wurde Bond in den vergangenen Jahrzehnten für tot erklärt, weil er vermeintlich überholt und nicht mehr zeitgemäß sei. Das Publikum sah es anders und strömte zu jedem neuen Film wieder in die Kinos. Laut Filmportal „BoxOfficeMojo“ spielte „Skyfall“ (2012) weltweit mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar ein und ist damit der umsatzstärkste Bond-Film. Der Nachfolger „Spectre“ (2015) kam auf rund 880 Millionen US-Dollar.

