Cullum erst 2021 in Ludwigshafen

Der britische Jazzer, Pianist und Singer-Songwriter Jamie Cullum (Bild) hat seine bereits in den Herbst dieses Jahres verlegte Tournee erneut verschoben. Wie der Veranstalter am Montag mitteilte, ist davon auch das Konzert im BASF-Feierabendhaus betroffen, das nun erst am 11. Mai 2021 stattfinden soll. Ursprünglich hätte der Jazz-Musiker bereits am 7. Mai dieses Jahres in Ludwigshafen auftreten sollen. Bereits gekaufte Tickets behalten demnach ihre Gültigkeit. Einen neuen Termin gibt es auch für die Frankfurter Jahrhunderthalle, in der Cullum nun am 24. Mai auftreten soll. Weitere Auftritte sind unter anderem in Berlin (4. Mai), München (18. Mai) und Hamburg (3. Juni) geplant. seko

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.09.2020