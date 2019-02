„Da habe ich mich absolut verliebt“

Sie hat es geschafft: Nikola Hillebrand (26) hat sich am Sonntagabend in Heidelberg beim internationalen Gesangswettbewerb „Das Lied“ den Ersten Preis (15 000 Euro) gesichert. Auch am Tag danach klingt die Sopranistin aus dem Ensemble des Nationaltheaters am Telefon noch ganz berauscht vom eigenen Erfolg.

Frau Hillebrand, 2018 der Mannheimer Petersen-Preis, nun der Triumph beim Lied

...