DAI sucht nach Widerstandskraft

Vor einer Konferenz zu psychischer Widerstandskraft im Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) in Heidelberg an diesem Wochenende hat Anselm Bilgri, der ehemalige Prior des Klosters Andechs, davor gewarnt, zu viel Zeit ökonomisch zu verwerten. „Wenn man sich nur noch dem Diktat von Zahlen, Daten und Fakten unterwirft, dann wird man langfristig nicht erfolgreich sein“, sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung. Stattdessen bräuchten die Menschen „Muße“, das heiße für ihn „Mut, Zeit vergehen zu lassen“. Bilgri war unter anderem mehrere Jahre Wirtschaftleiter in Andechs. 2004 trat er nach fast 30 Jahren aus dem Benediktinerorden aus. fhm

