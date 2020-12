„Damengambit“: Roman übersetzt

Ein Welterfolg: „Das Damengambit“ mit Anya Taylor-Joy auf Netflix. © Netflix

Die Netflix-Miniserie „Das Damengambit“ um eine geniale junge Schachspielerin ist in kürzester Zeit zu einem Welterfolg geworden. Im kommenden Frühjahr soll der Roman, der die Vorlage dazu lieferte, nun erstmals auf Deutsch herauskommen, teilte der Diogenes Verlag in Zürich am Dienstag mit.

Das Buch erschien 1983 als „The Queen’s Gambit“ und stammt von dem US-amerikanischen Schriftsteller Walter Tevis (1928-1984). Nach dem weltweiten Erfolg der Netflix-Serie mit Anya Taylor-Joy als Schachgenie Beth Harmon werde sein Werk wiederentdeckt, teilte der Verlag mit. „Das Damengambit“ soll am 26. Mai erscheinen. dpa

