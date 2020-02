Darsteller mit Überzeugung

Mannheims Freie Theaterszene ist um einen prägenden Protagonisten ärmer: Schauspieler Dirk Mühlbach verstarb am 30. Januar mit 56 Jahren in Heidelberg, wie seine Frau Annette bestätigte. Unter Mannheims renommiertem Schauspieldirektor Jürgen Bosse spielte der gebürtige Hockenheimer ab 1985 auf der Bühne des Nationaltheaters, wo er etwa 1988 in Johann Kresniks legendärer

