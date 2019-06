„Das Abenteuer ist unberechenbarer“

Wolfgang Hofmann bestreitet die erste Spielzeit als Intendant bei den Clingenburg Festspielen. Mit den FN sprach er über erste Erfahrungen, die Arbeit eines Intendanten bei Festspielen sowie über die Art und Weise, wie Theater unter freiem Himmel gemacht wird.

Herr Hofmann, entspricht die tatsächliche Arbeit eines Intendanten bei Freilichtfestspielen Ihren Vorstellungen?

Wolfgang Hofmann: Ja, die Arbeit entspricht meinen Vorstellungen und ist ganz anders als ich es in den Theatern gewohnt war. Wo ich bislang als Schauspieldirektor tätig war, gab es immer eine funktionierende Verwaltung um den Intendanten herum. Es gab eine bestehende Infrastruktur. Bei den Clingenburg Festspielen heißt es, sie immer wieder neu zu schaffen. Es gibt keine dramaturgische Abteilung, es gibt kein Büro oder etwa einen Verwaltungsdirektor.

Bei Ihnen laufen sozusagen alle Fäden zusammen?

Hofmann: In der Tat laufen bei mir alle Fäden zusammen, das kann man so sagen. Man will ein Stück zur Aufführung bringen. Der Intendant oder Regisseur an einem Theater hat ein Stück und eine Schauspielerriege und kümmert sich um die Aufführung. Damit hat sich das dann auch. Für alles andere hat er seine Fachabteilungen.

Hier will man ein Stück aufführen und muss sich darum kümmern, dass dafür notwendige Dinge herangeschafft oder auch Verträge mit Schauspielern abgeschlossen werden. Der Intendant ist so etwas wie das Mädchen für alles. Das war mir von Anfang an bewusst, denn die Verantwortlichen des Vereins engagieren sich alle ehrenamtlich und eine „normale“ Theaterstruktur ist nicht gegeben.

Der Intendant ist als nicht nur künstlerisch, sondern auch organisatorisch stark gefragt?

Hofmann: Ich probe zur Zeit „Sams“ zwei Mal am Tag. Aber ich habe das Gefühl, dass alles drum herum wichtiger und zeitaufwändiger ist als das Probieren selbst. Man muss sich schon auf die künstlerische Seite fokussieren. Mir war das im Vorfeld zwar klar, aber es gibt doch immer wieder unvorhergesehene Ereignisse, die Zeit fressen und Kraft kosten. Als Beispiel: Im Theater und auch hier bei den Festspielen gibt es ein Programmheft.

Normalerweise teilt der Intendant der Öffentlichkeitsabteilung mit, was er gern drin stehen hätte und schaut am Ende noch mal drüber. Hier teile ich es mir selbst mit. Das sind so die Multiplikationen, die wirklich Zeit kosten.

Bei den Clingenburg Festspielen gibt es nur geringe Subventionen, die Kosten müssen über die Ticketverkäufe eingespielt werden. Hat man da als Intendant einen anderen Blickwinkel auf die Produktion und die künstlerische Gestaltung der Stücke?

Hofmann: Ja natürlich, zunächst einmal müssen wir 85 Prozent dessen, was ausgegeben wird, einspielen. An normalen Theatern ist das genau umgekehrt.

Bei einem Gesamtetat vom Toilettenpapier über die Mieten für Tribüne und Burg bis zu den Gehältern der Maskenbildner und Schauspieler sind das rund 1,5 Millionen Euro. Also sind wir auf einen guten Verkauf der Tickets und auf gutes Wetter angewiesen, damit möglichst wenig Vorstellungen ausfallen. Ausfälle können wir uns eigentlich gar nicht leisten. Deshalb sind die Titel auch so ausgesucht, dass sie beim Publikum Interesse wecken und man damit etwas verbindet.

Es hätte keinen Sinn, vier Stücke, die dramaturgisch und musikalisch erstklassig sind, ins Programm zu heben, mit denen aber niemand was anfangen kann. Das würde uns auf die Füße fallen.

Deshalb sind die Stücke deutlich in Richtung Publikum gerückt, das heißt, wir schauen, dass sie populär sind. Aber das Programm soll natürlich nicht Kraut und Rüben sein.

Ein Abrutschen ins Profane oder Klamaukige soll es aber auch nicht sein?

Hofmann: Natürlich nicht. Aber gerade auch hinter Rocky Horror Show steckt die aktuelle Frage nach dem Geschlechterbezug und dem Ausleben seiner Neigungen. Es ist zwar eine übersteigerte und überzogene Form, aber das Thema ist total aktuell. Aber dennoch soll die beste Unterhaltung im Vordergrund stehen. Und gleichzeitig kann jeder etwas mit dem Time Warp anfangen. Wir hoffen, dass die Leute das Spektakel gerne und zahlreich mitmachen – einfach auch, weil’s da oben hinpasst. Lieber Konfettiregen als richtiger Regen.

Ein über einen guten Zuschauerzuspruch entscheidendes Stück wird sicherlich „Shakespeare in Love“ sein. Sie führen Regie. Warum muss man das Stück sehen?

Hofmann: Es ist dramaturgisch eines der besten Stücke, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Die Art und Weise, wie eine Geschichte erzählt wird, ist hervorragend und fesselnd.

Die Verknüpfung einer fiktiven Geschichte des Autors und der jungen Frau, die unbedingt Schauspielerin werden möchte, was damals verboten war, mit der Entstehung des Stücks Romeo und Julia, ist einzigartig. Eine Spiegelung der Ereignisse ist hoch vergnüglich.

Das Stück hat so einen hohen Unterhaltungswert und ist so auch für ein breites Publikum zugänglich. Es hat alles, was das Herz begehrt.

Es passiert also auch einiges auf der Bühne, was für eine Aufführung unter freiem Himmel sehr wichtig ist, schließlich ist das Stück fürs Publikum nur ein Teil eines unterhaltsamen, launigen Abends mit Essen und Trinken?

Hofmann: So ist es. Da kann man den Leuten einen Klassiker, bei dem minutenlang gesprochen wird, ohne dass sich jemand auf der Bühne bewegt, nicht zumuten. Das Theaterspektakel ist notwendig. Die Verkaufszahlen sprechen eine deutliche Sprache.

Wir haben für Shakespeare in Love mehr verkauft als für Nathan der Weise und das Volksstück im letzten Jahr zusammen. Auch Tschick läuft sehr gut. Ein Raum mit 750 Plätzen ist allerdings kein Maß für Tschick. Wo läuft Tschick normalerweise? Im Studio.

Wir haben so viele Karten für das Stück verkauft, dass wir eine Studiobühne 18 Mal ausverkaufen könnten, also für eine Saison.

Das würde sogar eine Wiederaufnahme in der darauffolgenden Spielzeit bedeuten.

Bei uns heißt das, dass wir angesichts der Kapazitäten noch Luft nach oben haben.

Wie binden Sie die Location bei Sams oder Shakespeare in Love in die Inszenierung ein?

Hofmann: Zum Beispiel gibt es eine Szene, in der das Sams im Wald ausgesetzt wird. Und den Wald hat man hier natürlich. Bei Shakespeare in Love sind die Schauplätze eng. Durch die Umgebung hat man die Chance, für andere atmosphärische Zustände zu sorgen.

Ich und der ein oder andere spendet für Scheinwerfer mit Farbwechslern, um Bäume zu beleuchten. Hinter der letzten Ebene ist der Wald dicht, und wir machen den Wald grüner als er ist oder tauchen ihn in ein tiefes Rot. Möglich ist auch, die Burg mit einzubauen.

Man hat also neben den Zwängen auch ganz andere Möglichkeiten als in einem Theaterhaus?

Hofmann: Ja natürlich, darum mag ich es ja, weil das Abenteuer ein Stück weit unberechenbarer ist. So hat es bei den Proben zu Tschick stark geregnet.

Die Hauptdarsteller haben sich in ihre Regenklamotten gezwängt, lagen auf dem Dach des Lada und sinnierten über einen herrlichen Sommertag und den schönen Sternenhimmel.

Wollen wir hoffen, dass sie bei den Aufführungen dann in eine sternenklare Nacht schauen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.06.2019