Das bewegte Leben des Künstlers

Edgar Schmandt wurde am 12. Januar 1929 in Berlin geboren und begann dort seine künstlerische Ausbildung. Die erste Einzelausstellung hatte er 1946 im sowjetisch besetzten Berlin-Mitte. Nachdem er wegen angeblicher Spionage anderthalb Jahre in sowjetischer Haft verbracht hatte, kam er 1956 nach Mannheim, wo er ein Atelier in der Sternwarte und eine Atelierwohnung in B5 hatte.

Die Kunsthalle Mannheim, die auch ein Werk von ihm besitzt, zeigte seine Arbeiten 1966 und 1985. Zu den vielen Stipendienaufenthalten gehören die Universität Perugia, die Villa Massimo in Rom, die Cité Internationale des Arts in Paris, die Kunststiftung Baden-Württemberg und die Villa Romana in Florenz.

Schmandt war Träger des Frankenthaler Perron-Kunstpreises und des Erich-Heckel-Preises 2016. Im Sommer 2018 wurde er mit dem Heidelberger Willibald-Kramm-Preis geehrt. Der Filmemacher Norbert Kaiser drehte im vergangenen Jahr in Kooperation mit der Stiftung Künstlernachlässe Mannheim einen Kurzfilm über Edgar Schmandt und den fast gleichaltrigen Kollegen Walter Stallwitz.

Schmandt veröffentlichte mehrere Bücher und stellte in der Region häufig aus, unter anderem 2010 in der Heidelberger Galerie Sacksofsky und bei Angelo Falzone in Mannheim. 2018 war im Zeughaus-Erdgeschoss (in Zusammenhang mit der Mumien-Ausstellung) der Zyklus „man oder die Trägheit der Masse“ zu sehen.

Zuletzt erschien der Band „Maskenfall“ mit Texten des Lyrikers Manfred Klenk (Verlag Waldkirch. 144 Seiten, 35 Euro). dms/hey

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.07.2019