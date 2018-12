Das Capitol tanzt

„Du Tier“, ruft einer aus dem Publikum Stephan Ullmann zu, als der gerade in der Zugabe beim Gitarrensolo gegen Ende von „Purple Rain“ im Mannheimer Capitol wirklich alles gibt – neben seiner musikalischen Qualität vor allem Hingabe, Liebe und Respekt für die Musik von Prince (1958-2016). Um seinem Idol zu huldigen, hat der Mannheimer eine hochkarätige All-Star-Band zusammengestellt, die der gewaltigen Aufgabe absolut gewachsen ist. Der Abend schreit nach Wiederholung.

Vor allem die Rhythmussektion beeindruckt: Für die vertrackten Prince-Songs kann man sich keinen besseren Schlagzeuger backen als Ralf Gustke. Bassist Alvin Mills glänzt ebenfalls, während Percussionistin Angela Frontera immer dann in der Rolle von Prince-Drummerin Sheila E. brilliert, wenn der Funk-Sound Richtung Latein-Amerika abbiegt. Popakademie-Dozent Charles Simmons übertrifft Ullmann (ganz stark bei „Kiss“ oder „Sometimes It Snows In April“) als Sänger mitunter noch, vor allem beim selten gehörten „Qui Can Love“. Die fachkundigen, tanzbereiten 450 Zuschauer lassen sich gern mitreißen, auch weil das All-Star-Ensemble nicht nur die Gassenhauer abliefert, sondern auch viel Rares und Songs, die Prince für Kollegen schrieb. jpk

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.12.2018