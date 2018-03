„Das Einzige, was hängen bleibt“

Anzeige

In den Wald geht er immer noch, um Holz zu machen, und auch die Gartenarbeit schätzt er. Er spricht von der „Dialektik des Elementaren und des Geistigen“, wenn er die körperliche Arbeit in der Natur ins Verhältnis setzt zu seinem Schaffen als Dichter, Schriftsteller, Poet. „An guten Tagen sind beide Seiten im Gleichgewicht“, sagt Wolf Wiechert. Am heutigen Karsamstag wird er 80 Jahre alt.

Nicht versteckt, aber geborgen

Wolf Wiechert und seine Vita Geboren am 31. März 1938 in Skandau Kreis Gerdauen/Ostpreußen als Spross einer Lehrerfamilie. 1945 nach dem Tod des Vaters Flucht mit der restlichen Familie übers Frische Haff nach Pommern, zwei Jahre später über die Oder in die Oberlausitz. Nach dem Abitur in Bautzen Flucht in den Westen und Studium in Heidelberg, ab 1965 als Deutschlehrer am Wertheimer Gymnasium tätig. Ab den 1970er Jahren schriftstellerische und dichterische Arbeit, nach der Pensionierung auch journalistische Arbeit als Kulturkritiker und Erzähler. Werke: Beschreibung eines Interesses oder einer Liebe, Gedichte, 1980; Bach oder Eine deutsche Bildbeschreibung, Erzählung, 1987; Achat, Gedichte, 1989; Blutprobe, Gedichte, 1991; Das Treffen im Schloss, Erzählungen mit Illustrationen von Dietmar Wappler, 1999; Augenblick, Gedichte mit Bildern von Isolde Broedermann, 2000: Fly up wind, Gedichte mit Holzschnitten von Roland Kuch, 2002; Eine Liebe in Kaliningrad, Roman, 2006; Der Kaktus, Roman, 2008; Parzival, neu erzählt nach Wolfram von Eschenbach, 2013; Guinnessgesang, Gedichte mit Illustrationen unter anderem von Robert Gernhardt, 2016. Auszeichnungen: 1989 Kulturpreis der Stadt Wertheim, 1999 Baden-württembergischer Lyrikpreis, 2008 Stadtmedaille der Stadt Wertheim.

Für das Leben auf dem Land hat Wolf Wiechert sich schon vor 40 Jahren entschieden, als er das damals 200 Jahre alte Bauernhaus im Nassiger Dorfteil Steingasse kaufte und gemeinsam mit der Familie sorgsam restaurierte. In einem warmen Gelb präsentiert es sich seither, und wenn man auf der Dorfstraße nach Wessental nicht zu eilig unterwegs ist und aufmerksam nach rechts Ausschau hält, kann man im Vorbeifahren auch von hier einen Blick darauf erhaschen. Nicht versteckt, aber doch geborgen liegt es dort am Rande des Dorfes, am nah vorbei murmelnden Wildbach und mit direktem Zugang zu Feld und Flur.

Dass in einem solchen Haus im Winter mit Holz geheizt wird, natürlich auch aus dem eigenen Wald, überrascht nicht. Die Bewahrung des Teils des Alten, der immer schon gut war, und die Nachhaltigkeit des eigenen Handelns mögen Pate gestanden haben bei der Wahl dieser Vertrauen und Wohlbefinden verströmenden Lebensform. Als entschlossenes, aber in Kubatur und Farbe sich wohl gestimmt einfügendes Ausrufezeichen erscheint der moderne Anbau des Hauses, ein der Landschaft zugewandter achteckiger Turm, der dem Poeten den Blick auf Felder, Hecken, Gräben bis hin zum Schenkenwald und darüber hinaus öffnet. Auch wenn es nicht der Neckar ist, der vorbeifließt, sondern der Wildbach, fühlt man sich ein wenig an Hölderlins Tübinger Turm erinnert.