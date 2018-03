Das Ensemble legte sich mächtig ins Zeug

Anzeige

Ein „Geisterkonzert“(so hätte es der seit 15 Jahren nicht mehr unter den Lebenden weilende Günter Schifferdecker wohl ausgedrückt) – das war es (leider), was bei der jüngsten Veranstaltung der von ihm vor nun gut 40 Jahren ins Leben gerufenen Konzertreihe über die Bühne ging. Mochten nun die ungünstige Witterung oder die Grippewelle dafür verantwortlich sein – geisterhaft war die Stimmung an diesem Abend trotzdem nicht, vielmehr sehr lebendig, und dies lag nicht nur an denen, die trotz widriger Umstände den Weg in die Aula des Laudaer Gymnasiums gefunden hatten, sondern vor allem auch an den fünf Musikern der Gruppe des Pianisten Simon Holliday, die sich unbeeindruckt so von vielen leeren Stuhlreihen so unverdrossen gut aufgelegt ins Zeug legten, als spielten sie vor randvollem Haus.

„A tribute to Fast Waller“ hieß das Motto des Konzerts, eine Huldigung an den legendären New Yorker Pianisten, mit bürgerlichem Namen Thomas Wright Waller, einen der Größten in der Jazz-Geschichte (für viele sogar „der“ größte), der in seinem kurzen, gerade mal knapp vierzigjährigen Leben eine Stellung vergleichbar mit der des Trompeters Louis Armstrong erreichte. Und seine beste Zeit fiel ausgerechnet in die Krisenepoche der „Great Depression“, als besonders winters die endlosen Schlangen der Arbeitslosen sich hungernd und frierend vor den öffentlichen Suppenküchen drängelten und sich die schwarzen Musiker und Musikinteressierten an engen, improvisierten Lokalitäten („Joints“) zu sogenannten „Rent parties“ zusammenfanden, wo es gegen geringes Entgelt Essen und Musik gab, von deren Erlös die ebenfalls meist klammen Jazzer Heizung und Miete bezahlen konnten. In dieser Umgebung entwickelte Waller seinen vom „Harlem Stride“ Piano ausgehenden persönlichen, wunderbar lässig virtuosen Stil, der bis heute zum Inbegriff einer in düsterer Zeit trotzig lebensbejahenden Musik geworden ist.

Dies und noch einiges mehr erfuhr man aus den Einführungen des Bandleaders und Fats Waller Adepten Simon Holliday, eines seit langem in Freiburg lebenden Engländers, der zusammen mit seinen vier Kollegen über mehr als zwei Stunden und fast 20 Nummern hinweg bei Laune hielt. Was das Quintett, neben Holliday der versierte, vielseitige Simon Palser am Schlagzeug, Gitarrist Jürgen Kulus (ansonsten vor allem als Banjoist renommiert) und eine gerade mal zweiköpfige Bläsersektion mit dem Klarinettisten/Tenoristen Matthias Seufert und dem Trompeter Andy Lawrence, vor allem auszeichnet, ist neben der souveränen und selbstverständlichen Professionalität vor allem das ebenso präzise wie lässige, ansteckend entspannte Zusammenspiel der Rhythmusgruppe, das keinen Bassisten benötigt und dem Zuhörer dennoch auf unaufdringliche Weise in den Gliedern juckt und für das nicht zuletzt der Bandleader selbst, ein schon schlohweißer Mittfünfziger, am Klavier verantwortlich zeichnet.