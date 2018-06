Das Geheimnis (mit) der schönen Stimme

Anzeige

Selten waren sich die Freunde und Förderer des Nationaltheaters Mannheim (NTM) nach einer „Begegnung“ so einig: Astrid Kessler ist als Sängerin wie als Darstellerin gleichermaßen überwältigend. Das hat das Publikum in den letzten sechs Jahren in ihren grandiosen Rollenporträts unter anderem als Pamina, La Juive, Liu, Marschallin, Elisabeth und gerade erst als hinreißende Jolanthe erlebt.

Daher sei heute erstmals die von Robin Phillips kongenial begleitete, besonders unkonventionelle musikalische Umrahmung gepriesen. Die Sängerin begann mit einem perfekt gestalteten Hugo-Wolf-Lied „Gesegnet sei das Grün“, versenkte sich dann mit unglaublicher Imaginationskraft in Elsas Traum „Einsam in trüben Tagen“, wobei sie weder die ätherischen Piani noch die expressiven Ausbrüche schuldig blieb. („Große Klasse“, resümierte Albrecht Puhlmann spontan.) Zum Ausklang dann völlig unerwartet ein Song „Der Vamp“ aus Mischa Spolianskys Revue „100 Meter Glück“ (1932) – einfach umwerfend!

Hingegen ist die hinreißende Sängerin Astrid Kessler als Interview-Partnerin ziemlich schwer zu knacken: Opernintendant Puhlmann, gerade als Interviewer stets hoch gelobt, kenntnisreich, sensibel und flexibel, musste alle Register ziehen. Die Jugendjahre, die die Nürnbergerin zum Teil in Seoul verbrachte, wurden kurz gestreift, ebenso der Hang zur Operette. Ausführlicher schon die Entscheidung zwischen Schauspiel und Gesang. Kesslers unschlagbares Argument: „Die Schauspieler müssen all das selbst machen, was für uns das Orchester macht.“ Die ausgedehnten Schilderungen, wie die ausgebildete Sängerin einige Zeit in Berlin „herumhing“, mit freien Projekten und Aushilfe im Rundfunkchor, beendete Puhlmann mit der Frage „Wollten Sie nicht ans Theater?“