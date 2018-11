Was wird aus dem Nationaltheater? Dieser Frage wird im Rahmen der Ausstellung „Große Oper – Viel Theater?“ am Montag, 3. Dezember, um 20 Uhr, im Theatercafé nachgegangen. An der Podiumsdiskussion zum Thema „Das generalsanierte Nationaltheater – Die Entwicklung aus planerischer, kulturpolitischer, städtebaulicher und stadthistorischer Sicht“ nehmen unter anderem Oberbürgermeister Peter Kurz sowie Marc Stefan Sickel, Geschäftsführender Intendant des Nationaltheaters, teil. Der Eintritt ist frei. Einlasskarten sind erforderlich und an der Theaterkasse sowie unter Telefon 0621/16 80-150 erhältlich. mica

