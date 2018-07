„Das Gesicht der Stadt geprägt“

Anzeige

Mannheim.Die Listen mit erfolgreichen Künstlern und Musikmanagern sind das eine, wenn es um die Bilanz der Popakademie geht. Darüber hinaus werden der Hochschule aber noch viele weitere Effekte zugeschrieben – auf die Entwicklung der Kreativwirtschaft, auf das Image Mannheims und auch auf den Wandel im Stadtteil Jungbusch, in dem sich die Einrichtung befindet.

Die Popakademie sei für Mannheim „mehr als nur eine Bildungseinrichtung. Sie hat das Gesicht der Stadt in den letzten 15 Jahren entscheidend geprägt“, sagt Karmen Strahonja, die Leiterin des Stadtmarketings. So hätten die Popakademie, das mit ihr entstandene und später erweiterte Existenzgründerzentrum Musikpark sowie die Netzwerkstelle Clustermanagement Musikwirtschaft dazu geführt, dass die Musik in Mannheim heute auch „ein wichtiger Wirtschaftsfaktor“ sei. Für die Stadtentwicklung seien von der Popakademie ebenfalls wichtige Impulse ausgegangen, betont Strahonja. „Junge Kreative kommen aus ganz Deutschland nach Mannheim, um hier ihre Träume und sich selbst zu verwirklichen – und sie gestalten die Stadt gleich mit.“ So gehe zum Beispiel die Entwicklung des Jungbuschs zum heutigen Szene- und Kreativviertel entscheidend auf die Popakademie zurück. Nicht zuletzt habe die Hochschule wesentlich dazu beigetragen, dass sich Mannheim seit vier Jahren mit dem Titel „Unesco City of Music“ schmücken könne.

Auch für Axel Nitschke, den Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer, hat die Hochschule „erheblich“ zu Mannheims Image als „Kreativ- und Kulturstadt“ beigetragen. Aus Sicht von Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) wirkt die Hochschule weit über ihr „Kerngeschäft“ hinaus. „Sie war und ist ein wichtiger Treiber eines Imagewandels für Mannheim“, erklärt er. „Sie hat überdies wesentliche Beiträge für die Kooperation aller Kulturinstitutionen in der Stadt geleistet, sie trägt mit ihren pädagogischen Angeboten zur sozialen und mit ihren Absolventen zur wirtschaftlichen Entwicklung Mannheims bei, aber auch zum immer wichtigeren Thema der interkulturellen Verständigung und Identifikation.“ Auch das Stadtoberhaupt sieht die Einrichtung als „wesentlichen Baustein“ für den positiven Wandel des Ex-Rotlichtviertels Jungbusch.