Das Gewicht von Wimpern

Sie trägt Parka: Inka Meyer. © S. Büttner

„Der Teufel trägt Parka“, so hat Inka Meyer ihre zweite Solo-Satire genannt und verballhornt damit jenen Erfolgsfilm, in dem eine teuflische Modezeitschrift-Chefin Prada trägt. Das Wortspiel ist Programm: Es steht für die Leidenschaft der 39-Jährigen, verbal Pointen zu setzen – diesmal rund um den Schönheitswahn, den sie mit Wahn-Witz (und vielen Infos) der schönen Fassade beraubt. In der Mannheimer Klapsmühl‘ amüsiert sich das Publikum über ihre schrägen Schnellsprech-Ausflüge in eine Welt, in der „High Heels“ auch bei Frauen mit Hammerzehe zwanghaften Kultstatus besitzen. Wenn die hochhackigen Malträtierer „wirklich so geil wären, würden auch Männer sie tragen“, lästert Inka Meyer, die mit Pumps so wenig am Fuß hat wie mit Katzenfellbommel am Hut.

Enorme Karriere

„Von Funk und Fernsehen unbekannt“ sagt die Kabarettistin, Autorin, Schauspielerin und Designerin ironisch über sich selbst. Gleichwohl hat sie seit ihrem Wechsel auf die Kleinkunstbühne vor fünf Jahren eine enorme Karriere hingelegt. Als Meyer mit ihrem Erstprogramm „Kill me, Kate“ in der Klapsmühl‘ gastierte, spielte sie vor übersichtlichem Publikum – jetzt sind die Tischrunden voll. Zuschauer erfahren Erstaunliches: etwa dass manche Schülerinnen durch das Gewicht falscher Wimpern in der Bank nach vorn kippen.

Abserviert wird manch eine Diät-Erwartung: „Nur weil ich mich von Salatblättern ernähre, bin ich noch lange nicht zur Fotosynthese fähig!“ Vom modisch verminten Dresscode-Gelände verkündet sie: „Ja, Sie dürfen im Bikini zur Wahl gehen!“ Der Gesetzgeber schreibe beim Urnengang keine Kleiderordnung vor. Wer keine Bikini-Figur besitzt, könne ja sämtliche Hüllen fallen lassen – schließlich stecken wir alle nackt in den Kleidern, wie schon Heinrich Heine sinnierte. Am Ende offenbart sie noch ein (offenes) Geheimnis: Ihren „kleinen Mann“, der köstlich durch den Zwei-Stunden-Abend wabert, gibt es wirklich – wenn auch etwas anders: Kabarettist Philipp Weber und die „Parka-Teufelin“ sind ein Paar, wenngleich kein Bühnen-Duo.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.01.2019