Das Grauen wird spürbar

Die Krux: Dass das sonst so perfekt eingeübte Zurückweichen in die heilvolle Privatsphäre ausfällt. In diesen Hallen wird jeder Gast zum involvierten Ausgelieferten, der für sein verhängnisvolles Schicksal auch noch gezahlt hat. Dieser Schrecken ist einer, der sitzt, aber Richtungen weist. Dieser dämonischen Konsequenz folgend, werden selbst die jüngsten Kinder an einem Ort des Sterbens zu schick gekleideten Zeugen epischer Hinrichtungen: Die Zierde einer beängstigend realen Zukunftsvision. Natürlich kann man die Frau, die ihre eigene Fäulnisgrube aushebt, eine Fatalistin nennen – doch treffen Performerinnen und die von Sophie Lichtenberg und Lea Langenfelder dramaturgisch-szenographisch peinlich genau organisierten Bildkonvolute auf Hauswänden und Bildschirmen jene Schicksale, die Politik und Gesellschaft in beruhigender Selbstverständlichkeit stets als Einzelfälle abtun.

Zwischen Meeresfrüchten als letztem Bissen und dem drohenden Tod steht Kafka allein: „Ein Akt der Gewalt ist außerordentlich; ein Ausbruch aus der Ordnung […] Dieses Gewaltsystem wurde komprimiert und treibt als eine schwimmende Insel inmitten unserer Gesellschaft. Die Straßen in ihrem unendlichen Rauschen sind ihr Fluss.“ Ob er aufzuhalten ist? Der moralische Staudamm scheint noch unerrichtet.

