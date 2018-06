Das große Fressen

Durch seine Rollen in den Hit-Serien „Everwood“ und „Parks and Recreation“ wurde Chris Pratt bekannt, im Kino war er etwa als Mitglied von Brad Pitts Baseballteam in „Moneyball“ oder als Navy SEAL in „Zero Dark Thirty“ zu sehen, ehe ihm 2014 als Weltraumvagabund in der Science-Fiction-Action-Komödie „Guardians of the Galaxy“ der finale Durchbruch gelang.

Erfolgreich schlug er sich als Held in „Jurassic World“, seitdem gilt der 1979 in Virginia, Minnesota, geborene Christopher Michael Pratt , als neuer „Indiana Jones“. Nach dem Besuch der Highschool in Lake Stevens, Washington, zog er nach Los Angeles, 2000 „entdeckte“ ihn Rae Dawn Chong („Am Anfang war das Feuer“) in einer Filiale der Bubba Gump Shrimp Company in Maui (Hawaii), wo er als Kellner jobbte, und besetzte ihn in ihrem Kurzfilm „Cursed Part 3“.

Der Mime, einer der „glorreichen Sieben“ und jüngst in „Avengers: Infinity War“ mit von der Partie, gewann als Star-Lord in „Guardians of the he Galaxy Vol. 2“ den Teen Choice Award. 2009 heiratete er Anna Faris, die er auf dem Set von „Take Me Home Tonight“ kennengelernt hatte. Das Paar, das die Scheidung lebt, hat einen Sohn namens Jack. geh