Für den 4. November hat das Mannheimer Capitol am Mittwochvormittag die Presse eingeladen, um über den Beginn der Montage einer neuen, noch Pandemie-gerechteren Belüftungsanlage zu berichten. Kostenpunkt: 1,2 Millionen Euro. Am Mittwochabend machten Bundesregierung und Länderchefs klar: Von Montag an bis Ende November ist das Capitol wieder im Lockdown. Wie alle Kinos, Theater-, Opern- und Veranstaltungshäuser.

Schließungen unverhältnismäßig

Diese Entscheidung trifft bei Capitol-Geschäftsführer Thorsten Riehle auf keinerlei Verständnis: „Das ist ein ganz bitterer Tag für die Kultur in Deutschland. Es gibt keine Ansteckungsgefahr in Theatern, Veranstaltungsstätten oder Musikclubs, weil hier Abstand gehalten wird, Hygienemaßnahmen möglich sind und Alltagsmaske getragen wird“, sagte er auf Anfrage dieser Redaktion. Die Schließungen seien nicht nur unverhältnismäßig, sondern auch das völlig falsche Signal an die Bevölkerung. „Es ist hier nicht gefährlich“, sagt der SPD-Gemeinderat. „Dieses Bauernopfer wird die Situation nicht ändern, da die Ansteckungen an anderer Stelle passieren. Gerade haben wir wieder Hoffnung geschöpft die jetzt zunichte gemacht wird – und das ohne Not. Für mich eine völlig falsche Entscheidung.“

„Ich bin ehrlich gesagt schockiert über diese Pauschalisierung“, sagte Frank Noreiks, Geschäftsführer der Filmtheaterbetriebe Spickert. „Wir fühlen uns geopfert und vorgeführt. Vor allem, weil wir glauben, das Bestmögliche getan zu haben, um einen sicheren Kinobesuch zu ermöglichen“, ergänzt der Manager der Mannheimer Multiplex-Kinos Cinemaxx und Cineplex. Er hält die Entscheidung des Krisengipfels nicht nur für falsch, sondern sogar für „komplett kontraproduktiv: Wo wie in Kinos und Veranstaltungshäusern Sicherheit gewährleistet ist – da macht man zu. Es ist doch klar, dass sich jetzt viele Kontakte in den privaten Bereich verlagern. Und da kann man nichts kontrollieren.“

Der Geschäftsführende Intendant Marc Stefan Sickel zeigte auf Anfrage mehr Verständnis: „Das inzwischen eingetretene exponentielle Wachstum der Infektionszahlen und die damit einhergehende außergewöhnlich gefährliche Situation bedürfen einer nationalen Kraftanstrengung. Obwohl wir am Nationaltheater Mannheim ein hervorragendes Sicherheits- und Hygienekonzept umsetzen, habe ich für die getroffenen Entscheidungen grundsätzlich Verständnis. Wir freuen uns darauf, unserem Publikum ab voraussichtlich 1. Dezember wieder ein sicheres Theatererlebnis bieten zu können.“ Karten für die abgesagten Veranstaltungen würden automatisch storniert und gegen Wert-Gutscheine getauscht.

Jazztrompeter Thomas Siffling erreichte die Nachricht beim Soundcheck in der Alten Feuerwache: „Das wird wohl vorerst wieder mein letztes Konzert“, übte sich der Ella-und-Louis-Chef in Galgenhumor, machte aus seinem Herzen aber keine Mördergrube: „Ich bin frustriert und mittlerweile auch wütend. Weil wir mitbestraft werden, obwohl wir alles richtig gemacht haben.“ Alle Kulturinstitutionen hätten die Regeln eingehalten und die Wirtschaftlichkeit hintenan gestellt. „Da fühlt es sich nicht gut an, wenn man erfahren muss, wie wenig das Land der Dichter und Denker auf seine Dichter und Denker gibt.“

Noch am Vormittag hatte der Mannheimer mit Saxofonistin Alexandra Lehmler und einer dreistelligen Zahl von Unterstützern aus der baden-württembergischen Kulturszene mit einem offenen Brief an die Landesregierung appelliert. Sie möge sich dafür einsetzen, „dass Veranstaltungen nicht im Generellen abgesagt werden, sondern Kultur dort möglich bleibt, wo gute Hygienekonzepte vorliegen und eine größtmögliche Sicherheit garantiert wird“. Vergeblich.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.10.2020