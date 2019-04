Das Klangspektrum ausgereizt

„Die Musik muss mediterranisiert werden“, meinte der Franzose Darius Milhaud (1892 bis 1974). Mit seinen „Jeux de Printemps“ („Frühlingsspiele“), sechs tänzerische Impressionen, gewürzt mit ein paar coolen Jazz-Anspielungen, klingt das achte Heilbronner Konzert des Württembergischen Kammeror–chesters (WKO) aus.

Angeregt vom französischen Komponisten, wollte sich das Programm in der Harmonie musikalisch den Mittelmeer-Anrainern widmen: Joaquin Turina (1882 bis 1949), Joaquín Rodrigo (1901 bis 1999) und Karl Ditters von Dittersdorf (1739 bis 1799), der sich – frei nach den „Metamorphosen“ von Ovid – an die Küsten des antiken Griechenlands begibt und den „Sturz Phaëtons“ vertonte, standen auf dem Programm.

„Sonnenfeuer“ lautete die thematische Klammer für spanisches Temperament, griechischen Hitzkopf und französische Frühlingsgefühle. Aufgrund der Erkrankung der spanischen Geigerin Leticia Moreno musste auf die Interpretation von Joaquín Rodrigo verzichtet werden. Kurzfristig sprang der Klarinettist Sebastian Manz ein, der mit Aaron Copland einen transatlantischen Abstecher unternahm.

Farbige Instrumentation

Der Auftakt, Turinas achtminütige Miniatur „Das Gebet des Toreros” (1925), ist eine gelungene Synthese aus folkloristischen Elementen, schwebender Harmonik und farbiger Instrumentation. Unter der Leitung von Case Scaglione entfaltet das WKO ein hauchzartes Streicher-Vibrato, ein musikalisches Hitzeflimmern, mit dem Turina sein impressionistisches Klanggemälde grundiert. Intensiver werdend illustriert es die Menge, die dem tödlichen Spektakel in der Stierkampfarena ungeduldig entgegenfiebert. Ein feuriger Paso Doble gibt dem Werk andalusisches Kolorit. Die gewaltige Steigerung im lyrisch bewegten Andante nimmt das Drama gedanklich vorweg. Im Lento, dem eigentliche Gebet, erreicht das Werk seinen höchsten Ausdruck.

Elegant und geschmeidig ist die Stimmführung zwischen Orchester und den Solisten der einzelnen Instrumentengruppen, in der die einsame Zwiesprache vor dem Kampf auf Leben und Tod geführt wird. Das Aufleuchten solistischer Momente im kammermusikalischen Kontext ist eine Reminiszenz des Komponisten an die ursprüngliche Fassung für Lautenquartett.

Verkörpert Turina andalusische Authentizität, gelten die typisch offenen, sich langsam verändernden Harmonien von Aaron Copland als „der Sound“ amerikanischer Musik schlechthin. In sein „Concerto für Klarinette und Streichorchester mit Harfe und Klavier“ fließen Latin- Motive ein, die sich Copland auf Reisen nach Mittel- und Südamerika notiert hatte. Jazzriffs und Swing erinnern an Benny Goodman, dem Widmungsträger, der das Stück 1948 bei der Uraufführung gespielt hat.

Sebastian Manz (1986) gilt als „einer der besten Klarinettisten des Landes“ (ZDF Morgenmagazin). „Seine betörend schöne Tongebung und technische Souveränität suchen ihresgleichen“ (Holger Arnold im Fono Forum). Tatsächlich bestätigt der Spross einer Musikerfamilie – beide Eltern sind Pianisten, sein Großvater mütterlicherseits der legendäre russisch-jüdische Geiger Boris Goldstein – alle Vorschuss-Lorbeern.

„Junger Wilder“

Seine erste Tournee als Solist unternahm er bereits als 13-Jähriger, Schüler von Sabine Meyer, wird er in der Klassikszene als „Junger Wilder“ gehandelt.

Seine jugendliche Unbekümmertheit, seine natürliche Musikalität und sein augenzwinkernder Humor begeistern das Heilbronner Publikum. Von wachsweicher Kantabilität bis zu schrillen Spitzen reizt er gekonnt das gesamte Klangspektrum seines Instrumentes und des Werkes aus. Goodmans Stärken fermentiert Manz mit parodistischem Schalk.

Solistische Glanzleistung

Fantastisch seine Korrespondenz mit dem Klavier, die ein wunderbares Gegengewicht zu den Streichern schafft. Großartig, wie er nicht nur solistisch glänzt, sondern auch anderen Solisten Raum gibt, um Strahlkraft zu entfalten.

Rauschender Beifall: „So viel Klatscharbeit muss und soll belohnt werden“, sagt Manz und bedankt sich mit einem Klarinetten-Solo von Igor Strawinsky, ausschließlich in oberen Lagen, eine Höhenflug, inspiriert von Sidney Bechet.

Am Spiel mit dem Sonnenfeuer kann sich aber auch heftig verbrannt werden. Karl Ditters von Dittersdorf, ein Vertreter der Wiener Klassik, nimmt sich 1786 den antiken Himmelsstürmer Phaëton vor. Der Sohn von Helios, Lenker des väterlichen Wagens, konnte das PS-starke Gefährt nicht halten, und stürzt in den Tod: „Der Sturz Phaëtons“ entspricht in seiner Dramaturgie der Struktur einer viersätzigen Sinfonie. Nach dieser „Sinfonia Nr.2 D-Dur“ klingt das atmosphärisch außergewöhnlich dichte Konzertprogramm mit Milhauds „Jeux de Printemps“ aus und landet in wohltemperierten Klimazonen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.04.2019