Das Kulturjahr 2019 in Kürze

5. Februar: In Baden-Baden ist erstmals das während einer Auktion absichtlich geschredderte Werk „Girl with Balloon“ des Street-Art-Künstlers Banksy zu sehen. Es sorgt im Museum Frieder Burda für großen Besucherandrang.

10. Februar: Der Song „This Is America“ des US-Rappers Childish Gambino wird in Los Angeles mit vier Grammys ausgezeichnet. Vier Mal erhält den wichtigsten US-Musikpreis auch die Sängerin Kacey Musgraves.

16. Februar: Der Goldene Bär der Berliner Filmfestspiele geht an „Synonymes“ vom israelischen Regisseur Nadav Lapid. Dieter Kosslick verabschiedet sich nach 18 Jahren als Leiter der Berlinale.

24. Februar: Bei der Oscar-Verleihung in Los Angeles wird das US-Rassismusdrama „Green Book“ als bester Film ausgezeichnet. Der Mexikaner Alfonso Cuarón erhält für die Netflix-Produktion „Roma“ den Regie-Preis. Mit vier Oscars belegt der Musikfilm „Bohemian Rhapsody“ den Spitzenplatz.

5. April: Im thüringischen Weimar wird 100 Jahre nach der Bauhaus-Gründung ein neues Museum für die Künstlerbewegung eröffnet. Kosten: etwa 27 Millionen Euro.

24. April: „Avengers: Endgame“ kommt ins Kino. Weltweit spielt das US-Superheldenepos in elf Tagen die Rekordsumme von 2,189 Milliarden Dollar (1,955 Mrd Euro) ein.

14. Mai: Im Auktionshaus Sotheby’s in New York wird das Gemälde „Meules“ von Claude Monet für 110,7 Millionen Dollar (98,8 Mio Euro) versteigert. Bei Christie’s in New York erzielt tags darauf eine Hasen-Skulptur des US-Künstlers Jeff Koons mit knapp 91,1 Millionen Dollar (rund 81 Mio Euro) den Rekordpreis für das Werk eines lebenden Künstlers.

18. Juni: Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels wird dem brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado zuerkannt.

9. Juli: Der Schweizer Dramatiker Lukas Bärfuss erhält den Georg-Büchner-Preis, der als wichtigste Auszeichnung für Literatur im deutschen Sprachraum gilt.

29. August: Die Münchner Kammerspiele von Intendant Matthias Lilienthal sind Theater des Jahres für die Saison 2018/2019. Das teilt das Magazin „Theater heute“ mit. Theaterstück des Jahres ist Elfriede Jelineks „Schnee Weiss (Die Erfindung der alten Leier)“.

7. September: Bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig wird die US-Comicverfilmung „Joker“ von Todd Phillips mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet.

4. Oktober: Der während des Bosnien-Kriegs nach Heidelberg geflüchtete Sasa Stanisic wird mit dem Deutschen Buchpreis für seinen Roman „Herkunft“ geehrt.

5. November: Die Sanierung der Stuttgarter Oper könnte mehr als eine Milliarde Euro kosten und länger dauern als zunächst angenommen.