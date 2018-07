"Das Land, in dem wir leben wollen, und wie wir es erreichen"

Anzeige

In Bundestagsreden, in politischen Kommentaren, in den sozialen Medien und vielen Blogs, durchaus auch in wissenschaftlichen Arbeiten finden wir die Mahnungen, doch endlich aufzuwachen aus unserer bundesdeutschen Lethargie: die Zukunft entschlossen anzugehen, zu gestalten und uns zu öffnen für das Neue. Natürlich wird auf technologische Veränderungen hingewiesen, auf rapide Umbrüche in der Arbeitsorganisation, bei den Arbeitsinhalten, der Stellung der Menschen im Arbeitsprozess. Oft folgen nachdrückliche Appelle an ein besseres Bildungssystem, mit höherer Chancengerechtigkeit für Menschen aus Haushalten ohne akademischen Hintergrund, aus anderen Kulturen, mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen. Inklusion und der Abbau von Bildungsarmut sind hier bekannte Stichworte. Der Umbau der Krankenversicherung wird thematisiert. Das duale System, das Nebeneinander von privaten und gesetzlichen Krankenkassen, hat sich als nicht zukunftsfest erwiesen, ist ineffizient und überträgt soziale Unterschiede in die Versorgung von Kranken. Auch hier wird ein aktives Gestalten gefordert, und das nicht erst seit heute. Das Rentensystem droht zu kippen und nicht mehr das zu leisten, was es anfangs versprochen hat, nämlich dass die Rente sicher ist und im Alter ein gutes Leben garantiert, solange man nur ausreichend viele Jahre gearbeitet und eingezahlt hat. Auch die Wohnungsfrage drängt. Räumliche Verdichtungen auf der einen Seite und verlassene Landschaften ohne Infrastruktur auf der anderen schreien nach proaktivem Handeln. Zutreffend titelt die Caritas in einer Plakataktion: „Auf dem Land wird noch ehrlich gekickt, auch wenn die Elf nur noch zu fünft spielt" oder „Wer das Land liebt, kommt nicht mehr davon los. Zumindest nicht mit dem Bus". Und wie steht es mit der Einkommens- und Vermögensverteilung insgesamt? Warum sperren wir uns nicht gegen maßlose Bonuszahlungen, die Gerechtigkeitsvorstellungen der Menschen in Deutschland aushöhlen? Nach der neuesten Statistik verdienen Topmanager 52-mal so viel wie der Durchschnittverdiener. Warum lassen wir es zu, dass einige wenige hohe Vermögen anhäufen, viele aber von ihrem Lohn allein nicht leben können? Liegen diese Themen jenseits der Gestaltbarkeit oder des Gestaltungswillens der Menschen in Deutschland oder der politischen Akteure? Natürlich wären auch der Klimawandel und die europäische Frage zu nennen, doch ich hebe ein letztes Beispiel hervor: Flüchtlinge und Migranten. Wir haben kein Einwanderungsgesetz. Harte Positionen treffen hier aufeinander, unversöhnlich bis zur Regierungskrise. Aufs Ganze gesehen - uns fehlt der ehrliche Diskurs.