Das Leben auf dem Dorf

Erzählerin ist Luise, die Enkelin von Selma, die Luise wortwörtlich über den Schmerz trägt, als Martin stirbt. „Es sind Figuren mit Versehrtheiten“, erläutert Leky, die nicht nur in diesem Roman eine Erzählkünstlerin ist. „Die Dorfbewohner teilen alles. Außer Körperlichkeiten“, sagt sie – und liest mit einer Stimme, die so fein gesponnen wirkt wie ihr Lesestoff: „Das Okapi sah exakt so aus wie in Wirklichkeit, und auch Selma sah exakt so aus wie in Wirklichkeit, nämlich wie Rudi Carrell.“

Sie muss unterbrechen. Das Lachen im Saal ist laut. „Ich finde die Stelle auch lustig“, lacht Leky mit, die Humoriges erfindet, wenn ihre Helden Schmerzhaftes zu ertragen haben. Außerdem habe sie Freude daran, von wunderbar magischen Dingen zu berichten, als wären sie etwas ganz normales, sagt sie.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.03.2018