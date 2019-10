„Das Leben der Bilder ist wild“

Unter dem Titel „The Lives and Loves of Images“ (Die Leben und Lieben der Bilder) findet zwischen 29. Februar und 26. April 2020 die Biennale für aktuelle Fotografie in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg statt. Das Programm wurde am Montag auf einer Pressekonferenz im Wilhelm-Hack-Museum vorgestellt. Wir sprachen mit Kurator David Campany über Konzept und Inhalte der Biennale.

Mr. Campany, die Biennale steht unter dem Titelthema „The Lives and Loves of Images“. Führen Bilder ein Eigenleben? Haben sie eine Seele?

David Campany: Sie haben keine Seele, aber sie führen ein Eigenleben. Und ich glaube, das hat mit der etwas sonderbaren Beziehung zu tun, in der Bilder mit ihrem Kontext stehen. Denn sie wandern umher. Das war immer schon der Fall. Sie existieren auf Wänden, sie existieren auf Seiten, sie existieren auf Postern und jetzt natürlich auch im Internet. Das Leben der Bilder ist recht wild.

Was bewirken Bilder bei uns?

Campany: Auf der einen Seite mögen wir alle Bilder. Auf der anderen Seite sind sie uns verdächtig, sie bereiten uns Sorgen, sie machen uns nervös, sie lenken uns ab, sie geben uns zu viel oder zu wenig. Das ist das, was mich immer an Fotografie interessiert hat – als Kommunikationsform ist sie überall, aber sie ist sehr erratisch und inkonsistent. Das ist das Leitmotiv der gesamten Biennale, das auf die sechs Ausstellungen, die in sechs verschiedenen Museen präsentiert werden, heruntergebrochen wird.

Wie wird das gestaltet sein?

Campany: Jede der Ausstellungen ist thematisch. Das bedeutet, kein einzelner Fotograf bekommt eine riesige Schau. Ich glaube, die größte Zahl von Werken eines einzelnen Fotografen liegt bei vielleicht 30. Alle nehmen sich des Themengedankens „The Lives and Loves of Images“ an. Die vielleicht klarste Vorstellung davon gibt die Schau „Reconsidering Icons“ (etwa: Ikonen neu betrachten). Das Wort „Ikone“ wird häufig rund um die Fotografie benutzt, jedes Bild, das ein bisschen berühmt ist, wird „Ikone“ genannt. Aber ikonische Bilder sind ziemlich selten, weil die meisten schnell wieder völlig vergessen werden können. In dieser Ausstellung gibt es keine berühmten Bilder, obgleich sie indirekt vorhanden sind. Denn in der Schau geht es darum, wie andere Künstler und Fotografen auf sehr bekannte Bilder reagiert haben. Sie haben sie neu gestaltet, sind an ihre Entstehungsorte zurückgekehrt, haben sie collagiert oder sich auf kritische Weise mit ihnen auseinandergesetzt. Ich bin selbst Fotograf, und die meisten Fotografen sind sich der Geschichte der Bilder sehr wohl bewusst. Die Fotografie ist sich ihrer eigenen Vergangenheit genauso bewusst wie die Malerei. Fotografen gehen mit anderen Bildern in ihren Köpfen umher. Das ist eines der „Lives of Images“.

Wie wichtig ist der Dialog mit den Besuchern und Akteuren?

Campany: Partizipation und Einbindung sind ein Teil der Biennale, es hat immer ein umfangreiches öffentliches Programm gegeben, das ist auch dieses Mal wieder der Fall. Und es gibt eine große Gesprächsreihe zur Verbindung von Fotografie und Wissenschaft. Ich glaube, der Gedanke des Dialogs ist in der Fotografie immer wichtig. Fotografie ist immer irgendwie strittig, es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, über sie zu denken. Und die Leute sprechen gern über Fotografie – und viel, denke ich (lacht). Teilweise aus einer Liebe zu ihr heraus, teilweise auch aus einer Art von Angst vor ihr. Wenn man zwei Leute zusammen-bringt und sie merken, dass sie unterschiedliche Ansichten über denselben Gegenstand, dasselbe Bild haben, hat man plötzlich eine interessante Diskussion.

Welches Publikum wollen Sie mit der Biennale eigentlich ansprechen?

Campany: Ich glaube, die offizielle Biennale-Antwort hierauf ist: jeden! Als Kurator und als Autor – ich schreibe viel – sehe ich das ein bisschen praktikabler. Ich versuche, meine Ausstellungen und meine Bücher für kluge 18-Jährige zu machen. Weil sie noch keine Spezialisten sind. Und weil sie die Zukunft sind. Das hält einen wach. Tatsächlich stammt das von dem Schriftsteller George Orwell. Jemand fragte ihn, für wen er schreibe, und er sagte, „Nun, man schreibt gewissermaßen für sich selbst. Aber man kann für sich selbst als jemand anders schreiben.“ Und er schrieb für sich als einem klugen 18-Jährigen. Und ich fühle genauso. Ich will kein Spezialist sein, auch wenn ich viel Spezialisten-Wissen habe.

Das Interview wurde persönlich geführt und von David Campany autorisiert.

