Das letzte Mal Wir

von Amelie Michel

Wer ist noch mal auf diese bescheuerte Idee gekommen, auf dieses verdammte Riesenrad zu klettern?“ Charlies Stimme schallte ärgerlich zu mir hoch, während er noch mit dem Aufstieg beschäftigt war. Ich beugte mich grinsend zu ihm hinunter. „Das war dann wohl ich“, bekannte ich mich schuldig. Vielleicht war es etwas verrückt, aber für diese atemberaubende Aussicht hatte es sich gelohnt. Von hier oben konnte man kilometerweit jede hellerleuchtete Stadt bestaunen, umrahmt von dunklen Wäldern. Auch unser Heimatdorf schimmerte im Glanz der Straßenlaternen friedlich unter uns. Nichts ließ vermuten, welche Geschichten in ihm erlebt wurden.

„Ach Charlie, hör auf, dich zu beschweren, und beeil dich lieber. Das musst du gesehen haben!“ Obwohl ich ihn nicht sah, wusste ich, dass er die Augen rollte. Doch kurz darauf lugte sein Kopf, jetzt außer Atem, über das Geländer der kleinen Kabine, in der ich schon Platz genommen hatte.

„Mein Vater bringt mich um, wenn ich einen Tag vor dem Abschluss abkratze. Dann hat er das ganze Schulgeld umsonst bezahlt und das würde er mir niemals verzeihen“, schnaubte er, öffnete aber trotzdem die kleine Tür und quetschte sich umständlich neben mich.

Der Abschluss.

Da war es wieder, das Wort, das mir immer wieder einen Stich versetzt. Ich wollte mir einfach keine Zukunft vorstellen, in der Charlie und ich nicht gemeinsam nach der Schule bei Taco Bell Hausaufgaben machten oder spätnachts noch Schulprojekte fertigstellten. Eine Zukunft, in der er und ich getrennte Wege gehen. Und doch war es morgen so weit.

Wir verdienten so eine besondere Nacht

Eine leichte Brise streichelte meine Haut und ich presste meine dünne Lederjacke fester an meinen Körper. Für eine Juli-Nacht war es überraschend kühl. Doch trotzdem hatte mich nichts von meiner waghalsigen Idee abbringen können, hier hochzuklettern. Ich wollte einen würdigen Abschied, ein letztes verrücktes Abenteuer. Ein schlichtes „Auf Wiedersehen“, eine flüchtige Umarmung, nichts könnte diese besondere Zeit angemessen besiegeln, wenn Charlie unmittelbar nach der Zeugnisvergabe in den schwarzen Mercedes seines Vaters einsteigen würde. Wir hatten acht Jahre gemeinsam erlebt, gelacht, geweint und Erinnerungen geteilt, das lässt sich nicht einfach so verabschieden. Nein, Charlie und ich verdienen so eine besondere Nacht weit über den Dächern der Vergangenheit, um Lebewohl zu sagen. Und da muss man auch manchmal Risiken eingehen.

„Ich werde dich vermissen.“ Charlie riss mich aus meinen Gedanken. Anscheinend hatte auch er gerade nichts anderes als den morgigen Tag im Sinn. „Ich werde einfach alles hier vermissen. Sogar die Schule wird mir fehlen. Aber vor allem werde ich unsere gemeinsame Zeit vermissen.“ Er hob seinen Blick, und seine Augen glänzten – den Tränen nah.

Wow, so emotional hatte ich ihn noch nie gesehen. Charlie war eher von der rationalen Sorte. Nicht ein einziges Mal hatte ich ihn weinen gesehen, jede noch so schreckliche Situation tat er immer gelassen mit einem Achselzucken und einem albernen Spruch ab. Doch im Moment war von seiner sonst so entspannten Art nichts zu sehen.

Ich schenkte ihm ein trauriges Lächeln.

„Ich werde dich auch vermissen.“

Plötzlich stand ich auf. Ich wusste nicht, ob das hier funktionieren würde, aber einen Versuch war es wert. Ich zog mein Handy aus der Hosentasche und tippte etwas ein. Kurz darauf ertönte das Lied, das wir in letzter Zeit immer auf dem Weg zur Schule gehört hatten, wenn er mich mit seinem Auto abholte.

50 Meter über dem Boden

Immer, wenn wir das Radio anstellten, kam diese Melodie.

Scherzhaft waren wir zu dem Entschluss gekommen, dass das „unser Lied“ sei und wir auf jeden Fall beim Abiball dazu tanzen müssten. Jedoch würde es nie dazu kommen, denn Charlie musste sofort, nachdem er sein Zeugnis erhalten hat, mit seinem Vater zu einer Elite-Uni fahren.

„Gib mir deine Hand.“ Er schaute mich verwirrt an. Ich streckte sie ihm entgegen und zog ihn zu mir ran. Die kleine Kabine wackelte ein wenig, doch nach einigem Ausbalancieren hatten wir endlich das Gleichgewicht gefunden und wiegten uns langsam im Takt der Musik. Wir waren beide keine besonders guten Tänzer, doch irgendwie schafften wir es, dem Lied zu folgen.

„Das ist dann also unser eigener Abschlussball?“, fragte er mich schelmisch.

„Ich kann doch nicht zulassen, dass du diese wichtige Tradition verpasst, nur weil dein Vater dich nicht dieses Ereignis erleben lassen will.“

Er lachte. „Ja, das wäre echt eine Schande.“

Wir wurden immer schneller und schafften sogar eine Drehung. Es war so eine unwirkliche Situation. Wir beide, tanzend, mitten in der Nacht, 50 Meter über dem Boden auf einem Riesenrad. Aber ich wäre gerade nirgendwo lieber auf der Welt.

Für diesen einen Abend gab es nur eines: ihn und mich. So, wie es immer schon war, und wie es auch immer schon sein sollte. Vielleicht würden sich unsere Wege morgen für eine Zeit lang, vielleicht auch für immer trennen. Doch diese Erinnerung würde uns ein Leben lang verbinden.

Auf einmal ging alles sehr schnell. Ein starker Windstoß an der Kabine und wir verloren das Gleichgewicht. Ich landete unsanft auf dem Boden und ein dumpfes Geräusch verriet mir, dass mein Kopf sich gerade mit der einen Sitzbank bekannt gemacht hat. Für einen kurzen Moment wurde mir schwarz vor Augen.

„Nishaaa!“ Mein Name ließ mich zusammenzucken. Noch etwas benommen versuchte ich, die Richtung auszumachen, aus der ich ihn wahrgenommen hatte. Da sah ich zwei Hände sich krampfhaft am Geländer festhalten.

Charlie.

Ein rettender Einfall

Hastig richtete ich mich auf. Er baumelte wie eine zusätzliche Lichterkette am Rand der Gondel. „Warte, ich helfe dir.“ Sofort streckte ich ihm meine Arme entgegen und versuchte verzweifelt, ihn hochzuziehen. Heute sollte zwar unser Abschied gefeiert werden, aber doch nicht so!

„Sag mal, isst du neuerdings Steine zum Frühstück?!“ Mann, Charlie war echt nicht der Leichteste. Ich zerrte und zerrte, doch er wollte einfach nicht weiter nach oben kommen. Auch Charlie versuchte, sich irgendwie hochzuhieven, doch er baumelte einfach weiter wie ein hilfloser Käfer über dem Abgrund.

„Nein, aber meine Mom hat heute Abend eine ziemlich gute Lasagne gemacht!“, rief er in meine Richtung.

So würden wir nicht weiterkommen. Hilflos schaute ich mich um. Nein, so würde es jetzt nicht zu Ende gehen, diese Geschichte sollte ein Happy End haben. Zumindest heute Abend.

Da fiel mir eine Lichterkette in die Augen. Anscheinend hatte jedes Gondeldach so eine Verzierung, und bei unserer war anscheinend ein Stück abgebrochen, das jetzt unschuldig vor meinem Gesicht baumelte. Vielleicht, wenn ich noch ein bisschen daran zog…

Ich stolperte in Richtung meiner vermeintlichen Rettung und bald hatte ich ein blinkendes Seil in der Hand. Das eine Ende warf ich über die Brüstung zu Charlie hinunter, den Rest band ich um den mittleren Drehpfosten.

„Binde das um deinen Körper, Charlie.“ Das musste einfach klappen.

Mit all meiner Kraft zog ich an der Drehscheibe. Zuerst tat sich gar nichts. Egal, wie stark ich mich gegen den Pfosten warf, das blöde Ding wollte sich einfach nicht bewegen. Doch nach und nach schaffte ich es doch, wenn auch in kleinen Abständen, Charlie in eine stabilere Lage zu bringen. Irgendwann hatte er wohl Halt unter seinen Füßen bekommen, und er konnte seinen Körper mit den Armen nach oben ziehen. Mit einem Ruck schwang er sich zurück in die Gondel. Schwer atmend schaute er mich an und ließ sich neben mich fallen.

„Du bist echt verrückt.“

Charlie hielt sich immer noch etwas verkrampf am Geländer fest, versuchte dennoch ein Lächeln. Seine braune Wuschelmähne war vom Wind ganz zerzaust, aber seine Augen funkelten im Licht der blinkenden Lichter um uns herum. Ich drehte mich zu ihm, legte meinen Kopf in seinen Schoß und beobachtete den dunkelblauen Nachthimmel. Es war einfach unglaublich. Über uns schimmerten unzählige Sterne, so unübersichtlich wie die Sommersprossen auf Charlies Nase.

Ich seufzte: „Ich weiß.“

