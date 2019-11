Das Licht verlockt, das Licht verändert

Von Tiefblau über Grün und Gelb zum Rot und wieder Dunkel – Dunkelrot? Schwarz? Seit Menschen begannen, die Farben des Regenbogens zu erkunden und die Zerlegung des Lichts in Farben durch ein Prisma zu verstehen, seitdem beschäftigen sie sich mit dem Zusammenhang von Licht und Farbe. Die 36 Glasobjekte, die als Leihgaben aus der Sammlung Peter und Traudl Engelhorn in Lausanne im Mannheimer Zeughaus zu Gast sind, wurden folgerichtig nach dem Farbkreis des Schweizer Künstlers Johannes Itten angeordnet. Ausgehend von den drei Grundfarben Rot-Gelb-Blau dokumentierte er Sekundär- und Tertiärfarben durch unterschiedliche Mischstufen.

Die gläsernen Kostbarkeiten sind, jede einzeln in einer Vitrine, im Halbkreis aufgestellt und ausgeklügelt beleuchtet, denn – so Susanne Wichert, Direktorin der rem-Stiftungsmuseen – Glaskunst zu beleuchten, sei extrem schwierig. Die Objekte absorbieren und reflektieren Licht höchst individuell, viele Exponate sind nur teilweise durchsichtig, verfolgen sogar ein Spiel zwischen Außenhaut und Binnenform. Auch der eingeschränkte Platz für die Schau im vierten Zeughaus-Obergeschoss spielte eine Rolle, denn noch ist der Neubau nicht fertig, der in das historische Quadrat C 4 eingeschnitten wird und einst in wechselnden Ausstellungen die rund 600 Glaskunstwerke der Engelhorn-Sammlung präsentieren soll.

Von Gegenwartskunst begeistert

Die teilweise recht großformatigen und gar nicht fragil oder gar leicht anmutenden Stücke stammen von 31 internationalen Künstlern und repräsentieren die Jahrzehnte von den späten 1960er Jahren bis heute: Das Sammlerpaar Engelhorn war stets von der Begeisterung zur Gegenwartskunst getrieben, und Glas wurde als Material für freie Schöpfungen anstelle von Gebrauchsgegenständen durch moderne Künstler erst entdeckt. Es sind bekannte Namen darunter wie Salvador Dalí, der von Ossip Zadkine beeinflusste Bildhauer Bernard Citroën oder der Frankfurter Bildhauer Tobias Rehberger, der einen Aschenbecher entwarf: Man kann in das durchsichtig blaue, kugelige Objekt zwar Zigarettenasche hineinbringen, aber kaum mehr heraus.

Um ehrlich zu sein – die schönsten Stücke stammen von Künstlern, die zwar Spezialisten geläufig, aber auf dem internationalen Markt der großen Stars kaum präsent sind. Besonders viele Glaskünstler sind Tschechen, was mit der langen Tradition tschechischer Glashütten zusammenhängt.

„Da, wo Wald war, konnten sich die Hütten ansiedeln“, erläutert Kuratorin Eva-Maria Günther, „aber freilich war der Wald dann auch ziemlich schnell abgeholzt“, denn Glasbläserei fordert viel Energie. Von Frantiek Vizner (1936-2011) stammt eine große „Gelbe Schale“ (2003) – ein Objekt von atemberaubender Makellosigkeit, das fast wie eine Sonne aus sich selbst zu strahlen scheint, aber Licht auch aufnimmt. Wie perfekt der Meister arbeitete, zeigt auch eine grüne, sandgestrahlte Platte, aus der sich akkurat zwei dunkle Kreisformen erheben, oder die „Rote Schale“ (1997), ein zwischen Rot und Schwarz changierendes Wunderwerk, aus dessen vertiefter Mitte ein kleiner schwarzer Bergkegel wächst.

Weibliche Aktfigur

Einige Künstler arbeiten figürlich, etwa der Amerikaner Dan Dailey, der opake Glaspaste in eine Schmelzform bringt und die Oberfläche nachpoliert. Sein Objekt „Der Wind“ (1984) ist eine Liegeplastik von immerhin fast 65 cm Länge: Eine weibliche Aktfigur scheint mit wehendem Haar dahinzufliegen. Mit opaker Glaspaste arbeitete auch Claude Goutin (1930-2018), dessen algengrünes Objekt „Die Welle“ (1969) in einer Auflage von 120 Exemplaren in der Manufaktur Daum in Nancy entstand. Es fasziniert durch die gerillte Oberfläche. Und Vladimir Tom schuf eine „Eule“, aus deren Schwarz ein tiefes inneres Rot dringt – in einer fast abstrakten, kompakten Form aus geschmolzener, geschliffener Glasmasse, halb transparent und so glatt, dass man die Biegung des Halses mit den Fingern nachfühlen möchte. Glas ist als Formmaterial fast unerschöpflich und doch von einer ganz eigenen Qualität.

