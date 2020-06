„Das Lied“ startet

Auch in Corona-Zeiten sucht das Internationale Liedzentrum Heidelberg mit dem internationalen Gesangwettbewerb „Das Lied“ seit dieser Woche wieder junge Sängerinnen und Sänger aus aller Welt. Die Teilnehmer des renommierten Musikpreises müssen vor einer Jury Lieder von Franz Schubert, Robert Schumann und Aribert Reimann darbieten, teilten die Organisatoren mit. Die Gewinner erhalten neben Preisgeldern in Höhe von 40 000 Euro Auftritte bei Konzertveranstaltern und Musikfestivals, heißt es. Zudem stiftet SWR 2 dem Gewinner eine Produktion in einem Rundfunkstudio. Die Ausschreibung endet am 25. September, ehe es vom 22. bis 26. Februar 2021 öffentliche Wettbewerbsrunden in den Sälen des Theater Heidelberg mit den Finalisten geben wird.

Die Idee stammt von Bariton Thomas Quasthoff. „Ich habe den Wettbewerb 2009 ins Leben gerufen, um junge Talente dabei zu unterstützen, sich intensiv mit der Gattung Kunstlied und dessen Interpretation auseinanderzusetzen. LiedsängerInnen zu fördern, ist mir eine wichtige Herzensangelegenheit“, wird Quasthoff zitiert, der zusammen mit Intendant Thorsten Schmidt sowie John Gilhooly (Direktor der Londoner Wigmore Hall), Richard Stokes (Professor für Kunstlied an der Royal Academy of Music in London) und der Sopranistin Juliane Banse die Jury bildet. seko

Info: Mehr Infos unter: das-lied.com

