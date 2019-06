Das Maifeld Derby liefert das Gegenteil von Filterblasen

Das österreichische Cari Cari gehörte für viele zu den großen Entdeckungen. Markus Mertens (mer)

Im normalen Leben regieren all zu oft Filterblasen und verpassen vielen Menschen Scheuklappen. Die Folge: Man bekommt nur noch das zu sehen und zu hören, was man eh schon kennt - oder so ähnlich ist. Beim Mannheimer Maifeld Derby passiert das genaue Gegenteil: Zugkräftige Headliner, extrem kurze Wege zwischen den vier Bühnen und die große Qualität der allermeisten Künstler verführen

