Das Menschliche im Wesen der Installation

Das rote Gewand dreht sich im Kreis, hin und her und her und hin und immer weiter. Wie von selbst scheint es sich zu bewegen, keine Körperteile sind erkennbar, aber sicher ist ein Mensch darunter verborgen. Meditativ, auch wegen der Dunkelheit des Raumes, und wegen Ingrid Mwangis Gesang, der schon lange integraler Bestandteil der Arbeiten des Künstlerpaares Mwangi Hutter ist.

Die Drei-Kanal-Videoinstallation „Arrangement of the Folds“ (2017-2019, soviel wie „Anordnung der Falten“ ) spricht wie immer sehr viele verschiedene Aspekte im Werk des Künstlerpaars an: Die Identität, die Transzendenz der Bewegung in der Stille und im Gesang, gleichzeitig ist der Raum an sich wie auch der Aspekt des Sufitanzes präsent. Aber dann trägt das Gesamtensemble in der BOX den Titel „Schwarz, Rot, Gold?“ und sofort assoziiert man die Deutschlandfahne ...

Das deutsch-kenianische Künstlerpaar Ingrid Mwangi und Robert Hutter bildet schon lange eine künstlerische Identität, spätestens seit dem Studienabschluss an der HBK Saar 1998. Sie leben in Ludwigshafen wie auch in der kenianischen Hauptstadt Nairobi und in Berlin.

Internationalität und Performance

Obwohl sie schon immer hier leben, sind sie außerhalb sehr viel bekannter. Sie waren zuletzt 2017 auf der documenta 14 und der Biennale in Venedig vertreten, aber auch auf der Havanna Biennale, der Dak’Art Biennale in Dakar, im Centre Pompidou in Paris oder im Brooklyn Museum in New York.

Ein weiterer Bestandteil des Raums, leicht unheimlich, ist die schwarz gewandete Figur, die am Boden liegt, mit ausgebreiten Händen, die golden eingefärbt sind. Sehen wir einen Menschen ins Gebet vertieft oder nehmen wir an einem seltsamen Ritual teil? Auf jeden Fall ist es ein Kleid von der Havanna Biennale (2015), wie Robert Hutter erzählt, auf der sie eine Performance mit 20 Tänzern inszeniert hatten, wovon nun eines der Gewänder über eine menschenähnliche Plastik gelegt und mit Kunstharz befestigt wurde. Im Raum aktiv ist aber immer wieder die Musik, die Gesänge ohne kenntlichen Text, die bis in alle Ecken fließt.

Draußen dann im Atrium an der sogenannten Collection Wall, an der riesigen Projektionsfläche, an der normal der Zugang zur Sammlung präsentiert wird, sind nun zwei große Videos von Mwangi Hutter gelegt, die auf mannigfaltige Art und Weise ihr Problem wie auch den Gewinn ihrer zunächst verschiedenen, dann der einen Identität bezeugen. Obgleich die beiden Künstler sich selbst abbilden, sieht man nie ein Gesicht, den eigentlichen identitätsstiftenden Moment, sondern immer ihre Hände, die sich in Farbe reiben, mal weiß, mal schwarz und damit die Identität der einen Künstlerfigur betonen.

