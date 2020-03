Das Milliarden-Virus

Etwas mehr als 7,5 Milliarden Einträge spuckt das Internet in weniger als einer Sekunde aus, wenn Sie das Wort Coronavirus eingeben. 7,5 Milliarden? Damit ist die ausgeworfene Zahl fast so hoch wie die der aktuellen Weltbevölkerung von 7,75 Milliarden. Ruckzuck wird Zufall zum Zusammenhang. Verschwörungstheoretiker aller Länder vereinigen sich. Sie deuteln irgendwelche Verbindungen in zwei

...