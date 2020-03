Das Motto ist jetzt #DigitalUnterwegs

Die Coronavirus-Pandemie hat den Heidelberger Frühling ebenso getroffen wie alle anderen Veranstalter: Es ist alles abgesagt. „Alle haben irgendwie verloren“, drückt es Igor Levit bei einem Online-Pressegespräch aus. Der Pianist ist Kurator der festivaleigenen Kammermusik Akademie und des kammermusikalischen Festivalschwerpunkts „Standpunkte“ und hätte beim Frühling sechs Konzerte gespielt.

„Ohne Miteinander ist so ein Musikeindruck nur noch die Hälfte wert“, befindet Levit. Künstler und Veranstalter haben daher ein neues Konzept erarbeitet, um in Zeiten der sozialen Distanz Gemeinschaftserlebnisse zu schaffen. Die Reihe #DigitalUnterwegs verlagert die Veranstaltungen in den digitalen Raum. „Wir versuchen, einen Hauch von dem, was wir geplant haben, für das Publikum erlebbar zu machen“, erklärt Intendant Thorsten Schmidt.

Den Anfang machen zwei kostenlose Livestream-Konzerte, die aus der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin übertragen werden: Am Donnerstag, 26. März, 19.30 Uhr, spielt Levit mit Cellistin Julia Hagen Johannes Brahms’ Sonate Nr. 1 e-Moll op. 38 und Ludwig van Beethovens Sonate Nr. 3 A-Dur op. 69. Am Freitag 27. März, 19.30 Uhr, wird der Pianist mit den 24 Präludien und Fugen von Dmitri Schostakowitsch zu erleben sein. Die Konzerte werden auf der Webseite www.heidelberger-fruehling.de sowie auf Facebook und Twitter übertragen und sind danach 24 Stunden lang abrufbar.

Bis zum Ende des Festivalzeitraums am 24. April soll #DigitalUnterwegs weitergeführt werden. So wird es unter anderem einen Podcast mit Levit und dem Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuss geben. Nicht zuletzt ist das digitale Angebot auch ein Aufruf zur Solidarität: Das Festival hat ein Spendenkonto eingerichtet, um seine Künstler zumindest mit Teilhonoraren unterstützen zu können (Spendenkonto: Stiftung Heidelberger Frühling, Verwendungszweck: „Zukunftsmusik“, Heidelberger Volksbank, IBAN: DE90 6729 0000 0055 0000 00). kos

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.03.2020