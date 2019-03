Das Musikgenie im Morgenrock

Wer in der Alten Oper in Frankfurt einen Frack und Lackschuh tragenden Pianisten erwartete, der sollte recht bald feststellen, dass für diesen Künstler Konventionen vor allem dazu da sind, um mit ihnen zu brechen.

Im camouflagefarbenen Morgenmantel und mit gemütlichen Hauspantoffeln an den Füßen betritt Chilly Gonzales pünktlich um 20 Uhr die Bühne und nimmt an seinem Flügel Platz. Bereits jetzt feiert ihn das Publikum in der ausverkauften Frankfurter Alten Oper mit einem ohrenbetäubenden Applaus.

„Solo Piano III“ lautet der Name der aktuellen Tour, mit der der gebürtige Kanadier in diesem Jahr durch Europa reist. Auch das Konzert des mittlerweile in Köln lebenden und mit einem Grammy ausgezeichneten Gonzales selbst wirkt alles andere als konventionell. Der Vollblutmusiker mit dem „Out of Bed“-Look entpuppt sich als Entertainer, der, weg vom vielleicht etwas angestaubten Image eines Klavierkonzertes, seine Zuhörer nicht nur mit seinen fantastischen Kompositionen zu begeistern weiß.

Begeisterung für Bach

Immer wieder hält er inne und spricht, gewürzt mit einer großen Prise Humor, zum begeistert lauschenden Publikum über seine Freude an der deutschen Sprache, sein Sabbatjahr oder seine Begeisterung für Johann Sebastian Bach.

Im Laufe des Abends gesellen sich dann noch zwei weitere Musiker zu Chilly Gonzales auf die Bühne: Cellistin Stella Le Page und Schlagzeuger Joe Flory.

Zusammen mit Le Page präsentiert Gonzales dann sein erstes, im Jahr 2012 für ein Cello komponiertes Stück mit dem bezeichnenden Titel „Cello Gonzales“.

Die Zuhörer sind begeistert, und aus diesem Klassik-Konzert entwickelt sich langsam etwas ganz besonderes. Vielleicht ist es eine gewisse Art des Spieltriebs, die Chilly Gonzales an diesem Abend noch im Rhythmus eines Metronoms den „Metronome Rap“ performen lässt. Und wer, außer ihm, käme auf die Idee, Nirvanas „Smells like Teen Spirit“ in Kombination mit Britney Spears „Baby one more Time“ als Duett von Klavier und Cello zu präsentieren?

Man spürt zu jeder Sekunde des Konzertes, dass Chilly Gonzales liebt, was er da tut. Er schafft es, das Publikum in seinen Bann zu ziehen, und es für seine Kompositionen ebenso zu begeistern, wie für seine außergewöhnlichen musikalischen Experimente.

Nach gut zwei Stunden, wohlgemerkt ohne eine einzige Pause, verabschiedet sich ein vollkommen verausgabter Künstler von einem ebenso vollkommen begeisterten Publikum, das ihn mit wohlverdienten Standing Ovations von der Bühne geleitet. Anke Vogel

